Jan dibuixa els somnis del Saló del Còmic

Ara que els cartells dels festivals es miren amb lupa i sovint són objecte de polèmica i debat -l’últim, el de Mariscal per a la mostra Heroes Comic Con de València-, el dibuixant Jan (El Bierzo, 1939) ha aconseguit, per una vegada, posar tothom d’acord. El creador de Superlópez i Pulgarcito ha presentat aquest dimarts el cartell de la 36a edició del Saló del Còmic, que transforma les torres venecianes de la plaça Espanya en les potes del llit del pioner de la historieta Little Nemo. Als seus peus, personatges de diferents tradicions del còmic, des de Mortadel·lo i Filemó fins a Astroboy, Hulk, Blacksaad i Wonder Woman. Inspirat en “els somnis, on neixen tots els personatges”, Jan confessa que el personatge que més guerra va donar-li va ser el Príncep Valent de Harold Foster, que va haver de repetir “tres vegades”.

La pròxima edició del Saló del Còmic tindrà lloc del 12 al 15 d’abril i es tornarà a ubicar a Fira de Barcelona Montjuïc, a l’avinguda Maria Cristina, que coronen les torres del cartell de Jan. Enguany, però, serà amb una distribució diferent de la de l’any passat, ja que es concentraran els estands al Palau 2 i es crearà un nou espai de 3.000 metres quadrats per als més petits, Comic Kids. “Volem atreure les noves generacions, introduir-los en el còmic”, explica Meritxell Puig, directora general de Ficomic, l’entitat que organitza el saló. Una altra novetat serà l’habilitació del pavelló 5 com a zona professional. “Per fi tindrem una zona per a les activitats lliure de contaminació acústica”, celebra Puig.

Jack Kirby i el còmic adult

Pel que fa a les exposicions, que comissaria novament Toni Guiral, la més important serà una dedicada a les revistes de còmic adult que van aparèixer durant la Transició com ara Tótem, 1984, Cimoc, El Víbora i Cairo. La mostra inclourà dos originals de cadascun dels 75 autors seleccionats. “No són tots els que van participar en aquell boom, ni de bon tros, però intentarem que sigui una tria representativa”, assegura Guiral.

L’habitual gran mostra dedicada a un autor clàssic estarà protagonitzada aquest any pel dibuixant Jack Kirby, un dels arquitectes de l’univers Marvel i creador del Capità Amèrica, Els Quatre Fantàstics, Els Venjadors i els X-Men. The king of comics, que arriba l’any després del centenari de Kirby, inclourà originals, però Guiral ja ha avisat que són difícils de trobar. “Ni tan sols als Estats Units es veuen exposicions amb molts originals seus, però intentarem portar-ne tants com sigui possible”, promet Guiral.

Les exposicions també passaran revista als guanyadors de l’anterior edició del saló. N’hi haurà una de dedicada al gran premi d’honor, Josep Maria Martín Saurí; també sobre l’obra Jamás tendré 20 años, de Jaime Martín; sobre l’autor revelació Javier Rey, i sobre el fanzín Paranoidland. Una de les mostres, Com es fa un còmic, estarà dirigida als nens i, per tant, s’ubicarà a l’àrea Comic Kids, és a dir, estarà a l’altura dels ulls de les criatures. No hi ha de moment exposicions temàtiques a l’estil de les dedicades als avions i cotxes antics o a la Primera Guerra Mundial, però Guiral alerta que el programa d’exposicions no està tancat i que hi podria haver sorpreses.

Entre les novetats de la pròxima edició també destaca la reformulació del sistema de votació dels premis del Saló del Còmic, que en el passat havia sigut objecte d’alguna polèmica. Enguany els professionals continuaran triant els autors i obres nominades, però els guanyadors seran triats per un jurat format per experts i representants de les associacions i col·lectius del món del còmic.