Jango Edwards guanya el Premi Zirkòlika de Circ a la millor trajectòria

El clown Jango Edwards és el guanyador del Premi Zirkòlika de Circ 2020 a la millor trajectòria. L’artista nord-americà, conegut pel seu estil provocador, és un dels referents del llenguatge més contemporani dels pallassos i resideix a Catalunya des de fa gairebé vint anys. Edwards rebrà el premi aquest dimecres en la Nit del Circ, juntament amb la resta de premiats de l'onzena edició dels Premis Zirkòlika. Però Edwards serà l'únic premiat present a la gala, perquè, a causa de les noves restriccions per la pandèmia, l'espectacle es farà sense públic ni nominats, i es retransmetrà a Laxarxa.com i catorze canals més de la Xarxa de Televisions Locals. Les pallasses Pepa Plana i Noël Olivé, el malabarista Totó, Nom Provisional i els còmics Toti Toronell i Pere Hosta participaran en l’espectacle.

Jango Edwards (Detroit, 1950) té una àmplia carrera que ha desenvolupat sobretot a Europa i a Catalunya. Considerat un dels màxims referents del llenguatge contemporani dels pallassos i representant de l’anomenat clown power, resideix a Barcelona, una de les seus del Nouveau Clown Institute, l’escola de pallassos que impulsa des del 2009.

La Nit del Circ es readapta

Amb 70 anys, el passat mes de setembre va organitzar al teatre La Gleva de Barcelona el festival The man, the myth and the legend, en què va compartir escenari amb artistes com Pepa Plana, Tortell Poltrona, Roberto Oliván, Andreu Buenafuente i Mario Gas. Al llarg de la seva carrera ha creat, entre d’altres, els espectacles Penzilpeeni Zircus, Nothing but the truth, Nightmirrors i Garbage, que el va consagrar als anys vuitanta com a artista i clown de referència.

La retransmissió de la Nit del Circ serà un espectacle sense públic que comptarà amb la música en directe del grup Sakapatú i les actuacions de les pallasses Pepa Plana i Nöel Olivé i els còmics Toti Toronell i Pere Hosta. A més, hi haurà actuacions de Luis Niño Totó (malabarista), Martina Covone (corda aèria), la companyia Nom Provisional (perxa xinesa) i Léa Legrand (bola d’equilibri). Tots els artistes de circ participants en aquest espectacle dirigit per Xavier Erra van ser nominats o guardonats en l'última edició dels Premis Zirkòlika.



Els premis estan produïts per l’entitat Zirkòlika, un projecte de difusió i comunicació de les arts del circ que edita des de l’any 2004 l’única revista especialitzada en circ de tot l’Estat i, a més, manté un portal d’informació a internet ( www.zirkolika.com). Els premis, que compten amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i la Diputació de Barcelona, van néixer l’any 2010 com a suport a la creació i al reconeixement del treball dels artistes i les companyies de circ catalans.