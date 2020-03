La indústria musical del jazz se cita a la Fabra i Coats

Per segona primavera consecutiva, Barcelona tindrà unes jornades internacionals de jazz. Serà del 25 al 27 de març, dates del Jazz I Am, festival de gènere nascut amb l'objectiu d'impulsar aliances entre professionals del sector i reflexionar sobre present i futur d'aquesta música. "La ciutat necessitava una iniciativa així", explica Lluís Cabrera, fundador i president del Taller de Músics, l'entitat organitzadora de les sessions. Igual que el 2019, la majoria d'activitats se celebraran a la Fabra i Coats i els promotors esperen superar la primera edició, que amb 200 assistents i 80 professionals van ser considerades dades "molt satisfactòries" per Rosa Galbany, directora del Jazz I Am.

Tot i que ser unes jornades amb un enfocament orientat a la indústria, amb diverses taules rodones i workshops, el públic general també pot gaudir del festival, que compta amb diversos showcases de música jazz, com les actuacions de Gabriela Suárez, Smack Dab, Pablo Rodríguez & Humberto Ríos i Carlos Sarduy. Pel que fa al gruix de les activitats, el Jazz I Am se centra en xerrades didàctiques, com les de la primera jornada, sobretot dirigides a estudiants, i d'altres d'encarades a la creació de sinergies entre els diversos actors del sector. Una de les novetats més destacades d'aquesta edició està directament centrada en aquest punt, perquè amb Meet the Pro creen un punt de trobada entre programadors, mànagers i artistes en un format semblant a l' speed meeting. Precisament aquesta és una de les virtuts del Jazz I Am, la de permetre que bandes i músics emergents sense equips de representació entrin en contacte amb promotores: "Volem potenciar les eines que puguin servir als qui volen viure de la música", ha explicat Cinzia Venier, project manager de les jornades.

A més dels actes centrals, el festival ha organitzat activitats paral·leles com els encontres d'assemblees de les diverses plataformes de músics o el clàssic off, que divendres portarà els assistents amb autocar al Festival de Jazz de Terrassa. Allà podran veure els concerts de Mélodie Gimard i Kika Sprangers & Irene Reig Quintet, mentre que dissabte, al Jamboree, hi actuaran The Black Barbies.