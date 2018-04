Jean-Luc Godard, Spike Lee i David Robert Mitchell competiran per la Palma d'Or de Canes

Jean-Luc Godard, Spike Lee i David Robert Mitchell són alguns dels grans cineastes que competiran per la Palma d'Or de la pròxima edició del festival de Canes, la 71a. La pel·lícula de Godard porta per títol 'Le livre d'image', mentre que Robert Mitchell competirà amb 'Under the silver lake', i Lee, amb una història sobre la comunitat afroamericana als Estats Units als anys 70 titulada 'Blackkklansman', amb la qual el director vol parlar també de l'actualitat. Un altre cineasta consagrat, Matteo Garrone, hi participarà amb 'Dogman', Christophe Honoré amb 'Plaire, aimer et courir vite', Jia Zhang-Ke amb 'Ash is purest white' i Kore-Eda Hirokazu amb 'Shoplifters'. També hi haurà l'iranià Jafar Panahi, que competirà amb 'Three faces'. Els organitzadors esperen que les autoritats iranianes li donin el permís necessari per viatjar a Canes.

Els organitzadors van veure 1.906 pel·lícules per seleccionar les d'aquesta edició, que està marcada per la decisió de no incloure films de plataformes audiovisuals en la competició, després de la polseguera que va aixecar l'any passat la pel·lícula de Netflix 'Okja'. Com a resposta al veto, Netflix va anunciar que no portarà cap pel·lícula al festival perquè creu que no estan en igualtat de condicions.

Un documental sobre el papa Francesc

El festival també presentarà, fora de competició, el documental de Wim Wenders sobre el papa Francesc, titulat 'Un home de paraula'. Segons un comunicat de la distribuïdora, no és una pel·lícula "biogràfica" sinó "amb el papa Francesc i no sobre ell".