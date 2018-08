Joan Baez, la música com a motor de canvi

Diu que aquesta és la seva última gira. La cantant novaiorquesa Joan Baez, un dels grans noms per sempre associats al moviment de la cançó protesta i la pervivència del folk americà, encara als seus 77 anys la fase final de la seva carrera musical sota el lema "Fare thee well" (M'acomiado de vosaltres). Té la veu cansada i, com ella mateixa reconeix, hi ha notes agudes a les quals ja no arriba, però manté una capacitat expressiva i comunicativa que encara encongeix estómacs i persisteix en l'activisme polític amb una dignitat encomiable. Ahir, dins del Festival de Cap Roig, on va actuar amb totes les localitats venudes, va demostrar que encara hi ha moltes lluites on la música pot sumar-se de forma activa.

Al llarg de gairebé dues hores, Baez va desplegar un repertori en què va anar combinant peces del seu últim disc, 'Whistle down the wind' (2018), amb temes clàssics del seu repertori que transitaven per diferents èpoques de la cançó protesta. No van faltar les referències a Bob Dylan –'Don't think twice', 'It's all right', 'Farewell', 'Angelina', 'It's all over now', 'Baby Blue'– a Phil Ochs –'There but for fortune'–, o Kris Kristofferson –'Me and Bobby McGee'–. La cançó 'Deportee', de Woody Guthrie, li va servir per posar el focus sobre la crisi dels migrants i amb 'Another world' , d'Anohni, va reivindicar la necessitat de seguir lluitant per aconseguir un món millor per viure. La cantautora també va voler dedicar un fragment de 'Viatge a Ítaca', de Lluís Llach, als "presos polítics a Catalunya", que va interpretar en català i acompanyada per un dels seus músics al piano. El públic va respondre amb aplaudiments efusius i crits de "llibertat". "Fa anys vaig descobrir que no podia cantar i plorar alhora, així que avui intentaré només cantar", va dir Baez davant d'un auditori dempeus.

'Gracias la vida' (Violeta Parra), 'Imagine' (John Lennon), la tradicional catalana 'Rossinyol', que el públic va acompanyar cantant, i 'Blowin' in the wind' (Dylan), entre d'altres, van completar un concert en què Baez va demostrar que la música encara pot ser un motor de canvi.