Joan Subirats: “No crec que la política cultural hagi de produir continguts culturals”

Joan Subirats (Barcelona, 1951) s’estrena com a comissionat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona i té menys d’un any i mig per consolidar o redreçar les accions dels seus predecessors, Berta Sureda i Jaume Collboni.

¿Les polítiques culturals públiques han de crear continguts culturals?

No crec que l’administració hagi de produir continguts culturals, sinó que el que han de fer les institucions és, a partir d’uns valors determinats, i això és important perquè no tot val, reforçar les capacitats culturals que existeixen des del punt de vista social.

Quins valors?

Autonomia personal, igualtat i diversitat són, per a mi, peces clau. Per tant, les polítiques culturals haurien de contribuir a fer les persones més capaces d’assumir de manera autònoma els reptes que tenen davant, i no haurien de confondre igualtat d’oportunitats amb igualtat de possibilitats, perquè la igualtat d’oportunitats genèrica no existeix. Les condicions de partida de la gent són molt diferents i, per tant, no pots tractar igual situacions que són desiguals d’entrada. I l’aspecte de la diversitat és molt important. Tendim a fer polítiques per a tothom, i aquest tothom cada vegada és menys gent. És molt complicat voler fer polítiques culturals que tendeixin a ser democràtiques i universals i que al mateix temps reconeguin aquesta diversitat.

¿Són valors que s’han aplicar tant a l’òpera com a la música de carrer?

Si t’hi fixes, el reconeixement de la tradició de la rumba que s’ha fet amb els murals al Raval no té per què ser contradictori amb la importància que té el Festival Barcelona Obertura que es vol llançar des del Liceu, L’Auditori i el Palau de la Música com una manera de reforçar una oferta cultural que és molt diferent de la rumba. El que és important és que aquestes institucions de música clàssica tinguin la sensibilitat per entendre que han d’anar més enllà dels seus públics naturals.

Una altra cosa és l’accés a l’oferta artística, perquè al Festival Barcelona Obertura els preus no seran precisament populars.

Aquí és on hem de jugar amb una certa imaginació. Si ve un artista de primer nivell al Festival Obertura i fa un concert al vespre al Palau de la Música, ¿podem incorporar en el seu contracte que faci una masterclass en una escola de música municipal? Potser estarà encantat. Aquest element ens farà generar un valor afegit que anirà més enllà de l’estricte valor que implica que Barcelona tingui una oferta de cultura musical clàssica que sigui comparable a la d’altres ciutats -que és important-, perquè també ens incorporarà aquesta idea de fer més accessible l’alta cultura a altres nivells.

L’Ajuntament ha intervingut econòmicament per salvar projectes com el Tantarantana i l’Arnau. Passarà el mateix amb El Molino?

En aquests moments hi ha una relació entre l’antiga propietària i la institució financera amb la qual té el deute. L’Ajuntament no ha entrat encara en aquesta operació. Tenim pendent un contacte amb la institució financera per saber quina és la situació i poder veure com es pot desbloquejar.

I què passarà amb l’Hermitage?

En el cas de l’Hermitage hi ha tres coses. Primer, saber si el seu projecte encaixa, si cobreix un buit a la ciutat. Segon: ¿és un projecte artístic que té solidesa i continuïtat, és a dir, les peces que venen són de qualitat, s’hi estaran un temps? I tercer, ha de ser un projecte sòlid financerament perquè tenim la sensació que altres vegades aquest tipus d’operacions han acabat trucant a la porta de l’Ajuntament. No diem que no a l’Hermitage, diem que en primer lloc volem estar segurs d’aquests elements.

¿Ha parlat aquests dies amb Pepe Serra, el director del MNAC?

Sí. Hi ha una proposta del MNAC molt clara d’intentar fer servir el pavelló Victòria Eugènia com a ampliació del MNAC. Ells són conscients que són molts metres quadrats i que la inversió és molt elevada, i estarien disposats a veure solucions més complementàries o híbrides per als seus usos, però aquí ens falta la interlocució de la Generalitat. L’acord que hi ha per part de l’Ajuntament és fer la inversió per netejar i consolidar el pavelló, un edifici pensat per no durar i que té unes condicions físiques molt febles.

Si Ada Colau surt reelegida, ¿seguiria com a comissionat de Cultura?

Encara m’ho he de pensar. Això té un nivell d’intensitat a la qual no estava acostumat, i haig de veure si a la meva edat, que és ja una edat provecta, puc seguir fent aquesta feina. Al final d’aquest procés, si es donés la situació, ja en parlaríem. No dic ni que sí ni que no.