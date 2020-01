José Luis Perales deixa la SGAE

El cantant i compositor José Luis Perales ha explicat en una entrevista a Europa Press que finalment deixa la SGAE i en retira tot el repertori, si bé de moment no n'ha explicat els motius. "Més endavant podré explicar més coses, però sí que puc anunciar que soc un dels pocs músics que n'ha marxat", ha dit Perales a l'entrevista, feta amb motiu del seu reconeixement als premis Odeón. Per la seva banda, l'entitat també ha confirmat que Perales n'ha sortit, i ha puntualitzat que "és un dels pocs que n'ha marxat" i que "la gran majoria" d'artistes s'hi queden.

A finals de l'any passat es va saber que autors com Julio Iglesias i Joaquín Sabina i diferents editorials havien demanat treure el seu repertori de la SGAE a partir de l'1 de gener del 2020. Malgrat això, al començament de l'any l'entitat ha anunciat que gairebé totes les editorials i els autors de música han cancel·lat les sol·licituds de marxar-ne i que, per tant, s'hi han quedat.

"No sabria escriure una cançó per a Rosalía"

Amb més de 50 milions de discos venuts, Perales ha escrit al llarg de la seva trajectòria cançons tan populars com Un velero llamado Libertad, Me llamas, ¿Y cómo es él?, Por qué te vas (popularitzada per Jeanette) i Como una ola (interpretada per Rocío Jurado), i també ha escrit temes per a Raphael, Isabel Pantoja, Miguel Bosé i Mocedades. Tot i això, l'artista reconeix que ara no podria escriure una cançó per a músics com Rosalía. "És tan especial que no sabria fer una cançó per a ella. Però això no vol dir que no sigui una gran artista que ha trencat amb tot", ha destacat el músic. Aquest any Perales dirà adeu a la seva carrera musical amb una gira de comiat.