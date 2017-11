Josep Bros celebra els 25 anys del seu debut al Liceu

L’actual directora artística del Liceu, Christina Scheppelmann, recordava ahir una trucada que va haver de fer el 1992. Arran d’una sobtada indisposició del tenor Fernando de la Mora, Scheppelman, aleshores adjunta d’Albin Hänseroth al teatre de la Rambla, va trucar a un jove tenor barceloní per comunicar-li que l’endemà havia de cantar el rol de Percy de l’òpera Anna Bolena al costat d’Edita Gruberova. Era Josep Bros (Barcelona, 1965), que va superar amb èxit el repte d’actuar al costat d’una superestrella operística. “Gruberova va quedar tan encantada amb el seu company, que des d’aleshores van cantar moltes vegades junts”, explica Scheppelmann. Bros sempre recorda que aquella nit li va obrir moltes portes a escala internacional, i que va ser especialment important el suport que va rebre de Gruberova.

Per celebrar el 25è aniversari d’aquell debut inesperat, Josep Bros oferirà diumenge al Liceu un recital en què, acompanyat del pianista Marco Evangelisti, repassarà alguns dels moments més brillants del seu repertori, tant d’òpera com de sarsuela. No hi faltaran Una furtiva lagrima, de L’elisir d’amore ; Quando le sere al placido, de Luisa Miller ; Pourquoi me réveiller, de Werther, i Mujer de los negros ojos, d’ El huésped del sevillano, entre d’altres. “La idea és fer alguna cosa que em faci gaudir, perquè quan l’intèrpret gaudeix el públic també ho fa”, diu Bros, a qui la directora artística del Liceu descriu com “una persona molt disponible, sense ego ni complicacions”.

Ara com ara, el més complicat per al tenor barceloní és saber si podrà vèncer l’emoció. Això sí, en el recital intentarà concentrar-se en cada peça i “deixar de pensar per un moment” on i per a qui canta. “El Liceu només m’ha transmès efecte, estima i confiança. És maco perquè he pogut créixer amb suport”, afegeix sobre un teatre que només li ha donat “satisfaccions” en la vintena de produccions que hi ha representat des d’aquella Anna Bolena. En el seu currículum liceista hi ha títols com Lucia di Lammermoor, La Favorite, Simon Boccanegra i Werther. En aquest quart de segle de trajectòria, Bros ha lligat un repertori que va del bel canto a Verdi i Puccini, a més de Mozart i l’òpera francesa. També ha viscut l’evolució operística, i no sempre amb bons ulls. “L’òpera està vivint un moment de precipitació i acceleració que no beneficia la veu. No crec en la superficialitat de l’òpera ni en aquesta acceleració. Ara tot és més ràpid, més immediat, i això no permet que les carreres dels cantants siguin tan prolongades com abans. L’esforç d’un cantant líric és equiparable al d’un esportista d’elit. Constantment està exercitant la veu i necessita uns períodes de descans”, explica Bros, que a l’abril tornarà al Liceu per cantar l’òpera Attila, de Verdi, en versió concert.