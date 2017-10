Juan de la Rubia porta al Palau de la Música la banda sonora de 'Metròpolis'

260x366 Juan de la Rubia al Palau de la Música en una imatge d'arxiu / ARA Juan de la Rubia al Palau de la Música en una imatge d'arxiu / ARA

L'organista Juan de la Rubia protagonitzarà aquest dimecres la tercera edició del 'Concert de Halloween' del Palau de la Música interpretant en directe la banda sonora de la pel·lícula 'Metròpolis', de Fritz Lang, mentre es projecta. De la Rubia ja havia interpretat, en les dues anteriors edicions del concert, la banda sonora de les pel·lícules 'Faust' i 'Nosferatu', també de Fritz Lang. Ara ho farà amb 'Metròpolis', quan es compleixen 90 anys del film.

“Haver improvisat ja sobre dues pel·lícules em dona l'experiència necessària per poder anar més enllà en el sentit de buscar més recursos musicals, intentar adaptar-me encara més a l'escena i a tots els moviments de la pel·lícula”, ha dit de la Rubia respecte a la interpretació de 'Metròpolis'. La pel·lícula ofereix una visió apocalíptica de la societat del futur, de la qual sentiments, poder, alineació i lluita de classes són protagonistes.

Per a Juan de la Rubia “la improvisació és una vessant del músic que enriqueix la formació i la visió general de l'artista". L'organista també afirma: "Personalment, ser capaç no només d'interpretar una partitura, sinó també de crear música a l'instant, és un acte creatiu que em fa sentir molt realitzat com a músic i que té l'afegit que es dona en un moment concret i que mai més es tornarà a repetir”.

El músic ha actuat en els principals escenaris d'Europa, així com a Amèrica Llatina i Àsia. També ha tocat com a solista amb la Freiburger Barockorchester, a més de col·laborar amb personalitats de les arts escèniques com Lluís Pasqual i Nacho Duato.