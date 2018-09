Kazushi Ono continuarà dirigint l’OBC fins al 2022

Kazushi Ono tindrà dos anys més per consolidar la seva feina al capdavant de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC). El mestre japonès ha acceptat l’oferiment de L’Auditori per renovar per dues temporades més, ampliant el contracte fins al curs 2021-22. Ono es va fer càrrec de la direcció titular de l’OBC la temporada 2015-2016, quan l’orquestra encara arrossegava diferents problemes derivats de la crisi econòmica i de l’anomenada llei Montoro, que impedia la convocatòria de places per a equipaments públics.

La direcció de L’Auditori ha considerat que era un bon moment per oferir la renovació a Ono precisament ara que alguns d’aquells obstacles comencen a superar-se amb l’arribada del concertino Vlad Stanculeasa i del solista de flauta Francisco López Martín. I en els pròxims mesos es convocaran audicions per a altres vacants i es buscaran solucions per a la interinitat d’alguns músics. “Estic molt content per la renovació i per poder treballar dos anys més amb l’OBC”, va dir ahir Ono a L’Auditori, minuts abans de pujar a un autobús turístic amb cinc músics de l’orquestra que anaven a fer un concert sorpresa al Born. El recorregut servia per promocionar els concerts inaugurals de la temporada de l’OBC (demà, dissabte i diumenge), en què Ono dirigirà un programa amb la Cinquena de Mahler i la Peça de concert per a 4 trompes i orquestra de Schumann. En la segona obra hi participaran els solistes de trompa de la Filharmònica de Berlín, Stefan Dohr, i de l’OBC, Juan Manuel Gómez, a més de José Vicente Castelló i José Miguel Asensi. El concert també serà el debut oficial a L’Auditori dels nous concertino i solista de flauta, dos músics que segons Ono “aporten nova energia” a l’orquestra.

Més repertori contemporani

“En el futur m’agradaria poder presentar més obres del segle XX, en la línia de Messiaen, Schönberg, Janácek o Britten. Mahler és una figura central en el repertori simfònic, i també compositors anteriors com Mendelsson, Beethoven o Bach, però vull posar l’accent una mica més en el repertori contemporani i en la música del segle XX”, explica Ono sobre els reptes de la nova etapa, que s’amplia dos anys i no quatre perquè “aquesta ha sigut la proposta de l’orquestra”. El director japonès almenys tindrà més temps per continuar “un camí”. “Es tracta d’anar creixent”, assegura Ono.

A més d’aprofundir en el repertori contemporani i de fer òperes en versió concert, Ono també vol fer més col·laboracions amb el Liceu, més enllà del ja habitual intercanvi d’orquestres. La naturalesa de la col·laboració encara no s’ha decidit. “Hi estem parlant”, diu el gerent de L’Auditori, Jordi Tort.