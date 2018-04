Les Kol·lontai tanquen un BarnaSants antirepressiu

“Hem intentat que el BarnaSants sigui un acte contra la repressió”, explica Pere Camps, el director del festival de cançó d’autor, la 23a edició del qual es tancarà dissabte amb el concert de Les Kol·lontai a la sala Luz de Gas de Barcelona. “La cloenda sempre és el 14 d’abril”, recorda Camps, republicà de mena que reconeix que és “molt difícil treballar en aquest estat de tensió, amb la deriva d’un estat espanyol profundament autoritari i que s’ha begut l’enteniment”, i on “la llibertat està engarjolada”. “Per això tenim la necessitat de donar suport als companys de No Callarem, perquè la cultura ha d’estar en la primera línia de defensa de les llibertats”, afegeix.

El concert de Les Kol·lontai s’adiu amb aquest esperit. “Si per un costat hi ha los novios de la muerte, elles són les companyes de la vida”, diu Camps sobre el grup format per Montse Castellà, Sílvia Comes, Meritxell Gené i Ivette Nadal, que va néixer el 2017 com un projecte impulsat pel mateix festival, que ha tingut recorregut posterior i que ara tindrà continuïtat en forma d’un disc titulat Cançons violetes, que obrirà una col·lecció de cançó d’autor del BarnaSants amb la col·laboració de la discogràfica Picap. “No estava previst. Ho hem fet per demanda popular, perquè en els concerts la gent ens demanava si hi havia disc”, diu Castellà.

El BarnaSants 2018 arriba al final després de 110 concerts en 22 sales diferents que han aplegat prop de 14.000 persones. Tot plegat amb un pressupost de 419.000 euros, el 44% del qual correspon a la contractació artística. L’aportació de les administracions, encara pendent de fer-se efectiva, inclou 75.000 euros de la Generalitat i 50.000 de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest any, el premi a la trajectòria artística ha sigut per a la cantautora italiana Giovanna Marini i el guardó a l’activisme cultural per a Antoni Traveria, director de la Casa Amèrica Catalunya. Per al 2019, Camps treballa perquè el país convidat sigui Nicaragua, coincidint amb el 40è aniversari de la Revolució Sandinista.