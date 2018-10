La Kompanyia Lliure acusa els responsables del teatre de dissoldre-la per falta de confiança

Els membres de la Kompanyia Lliure han reaccionat a l'anunci de dimecres de la dissolució de l'agrupació: aquest dijous han fet públic un comunicat en què critiquen la mesura adoptada pels responsables actuals del Lliure, després de la dimissió de Lluís Pasqual, i els acusen de no tenir prou confiança en el projecte: "Els membres actuals de la Kompanyia Lliure des del 2016 en tot moment hem mantingut el compromís que se'ns ha demanat des del teatre, malgrat que la gestió del projecte de la Kompanyia no ha assolit el que inicialment se'ns va plantejar. Volem deixar clar que no estem d'acord amb aquesta decisió i creiem que les raons donades només revelen la falta de confiança en el projecte", diu el comunicat.

La Kompanyia Lliure està formada per Joan Amargós, Quim Àvila, Clàudia Benito, Raquel Ferri, Eduardo Lloveras, Joan Solé i Júlia Truyol. Actualment assagen 'Àngels a Amèrica', de Tony Kushner, que s'estrenarà el 25 d'octubre. "Nosaltres sí que hi hem cregut i hi seguim creient. Per això avui a les 15 h assajarem", subratllen a l'escrit.