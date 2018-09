Lluís Pasqual dimiteix com a director del Teatre Lliure

Lluís Pasqual ha presentat la seva dimissió com a director del Teatre Lliure. Segons ha avançat TV3 i ha confirmat l'Ara, Pasqual ha enviat aquest dissabte una carta al patronat del Lliure per anunciar la seva decisió: "El que va començar com una calúmnia a les xarxes sobre el meu comportament com a director d'escena i més tard com a director del Teatre Lliure s'ha tornat un debat públic on s'han barrejat moltes coses, però la conseqüència greu és que ha contaminat l'equip humà del Lliure, i s'ha convertit en un debat intern", diu Lluís Pasqual a la carta. "Fins ara -continua la carta-, sempre en els teatres que he dirigit, al Lliure també, he tingut el ple suport de l'equip, absolutament imprescindible, per tirar endavant un projecte, que en les condicions actuals em sento incapaç de liderar. No seria bo per a cap teatre, no ho seria pel Lliure, tampoc per a mi". La dimissió de Pasqual afecta tan a les seves responsabilitats com a gestor i les artístiques, així que queda enlaire l'espectacle 'El sueño de la vida', a partir de textos de Federico García Lorca, que s'havia d'estrenar el pròxim març.

El Teatre ha emès un comunicat on s'afirma que es manté la reunió del patronat prevista per al dia 14. Es canviarà l'ordre del dia de la reunió per tractar aquest assumpte i, com també diu l'escrit, lamenten les circumstàncies que han fet prendre aquesta decisió a Lluís Pasqual i reconeixen la seva feina.

Poques hores després de fer-se pública la notícia, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha fet una piulada on li ha agraït a Pasqual la feina feta:

El @teatrelliure és i seguirà sent un referent imprescindible de l’escena teatral mundial, com ho ha estat sota la direcció de Lluís Pasqual, un imprescindible a qui Barcelona estimarà i reconeixerà sempre. Gràcies Lluís https://t.co/pU5X716mqr — Ada Colau (@AdaColau) 1 de setembre de 2018

La dimissió arriba setmanes després de la publicació d'un manifest anònim de professionals del sector cultural en el qual es demanava la dimissió de Pasqual arran de la denúncia d'una actriu contra el director per maltractament psicològic.

Acusacions després de la renovació

La polèmica arran de les presumptes males praxis per part de Pasqual va esclatar l'1 de juliol quan l'actriu i exmembre de la Kompanyia Andrea Ros va acusar-lo d'abusar del seu poder i de tractar-la malament en l'àmbit laboral tant a ella com a altres companys. Ros va escriure un missatge a través de Facebook denunciant el cas just després que el Patronat del Teatre Lliure renovés Pasqual com a director del Lliure per un mandat més. A banda de l'escrit de Ros, l'anunci també va suscitar algunes crítiques a les xarxes socials.

Després d'aquesta polseguera, el teatre va explicar que finalment Pasqual només seguiria al capdavant del Lliure per dos anys més (i no quatre, que són els que dura cada mandat). El Lliure justificava la reducció al·ludint a la voluntat de modificar els estatuts perquè el pròxim director de la sala sigui escollit mitjançant un concurs obert amb un mandat de quatre anys prorrogable a un altre, sempre consecutiu. El teatre també va explicar que els canvis dels estatuts inclouran el fet de garantir una programació al més paritària possible.