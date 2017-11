L'Arts Santa Mònica i la Institució de les Lletres Catalanes cancel·len dues sessions d'un cicle de poesia

L'Arts Santa Mònica i la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) han anunciat aquest dilluns la cancel·lació de les dues darreres sessions del cicle anual 'Dilluns de poesia a l'Arts Santa Mònica': la primera sobre Anna Montero el 27 de novembre i la segona sobre Antoni Canu el 18 de desembre. L'Arts Santa Mònica i l'ILC han apuntat que el motiu de la suspensió són les mesures establertes pel Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que fan que la Generalitat no tingui disponibilitat de crèdit pressupostari en les partides destinades a tal efecte del pressupost 2017. Han lamentat que s'han "obligades, contra la seva voluntat i la dels poetes, a cancel·lar les dues darreres sessions del cicle, amb el compromís de reprogramar-les en el programa de l'any 2018".

Fa just una setmana, l'Arts Santa Mònica va informar que havien quedat cancel·lats el cicle anual 'The more we know about them, the stranger they become' i l'exposició 'La vida d'O' de Lúa Coderch. El cicle estava integrat pels projectes individuals de Roc Jiménez de Cisneros, 'Plec elàstic. Mereotopologia àcida sobre la condició del forat'; Lucía C. Pino, 'Torrent Echidna Attractor'; Ania Nowak, 'Matters of Touch', i Lúa Coderch, així com el projecte de mediació d'Ariadna Parreu i el projecte de disseny a càrrec de Sebastian Berns, a més a més d'un gran nombre de col·laboradors que han participat en cada un dels projectes específics. El motiu que van esgrimir fa una setmana per la cancel·lació és la mateixa que ara.