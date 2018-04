260x366 L'Arxiu Militar d'Àvila limita l'accés a la documentació de la Guerra Civil L'Arxiu Militar d'Àvila limita l'accés a la documentació de la Guerra Civil

A partir d'ara accedir a la documentació de la Guerra Civil que guarda l'Arxiu Militar d'Àvila serà més complicat. El seu responsable ha decidit que tota aquella documentació que porti l'etiqueta de secret o reservat no es podrà consultar. L'etiqueta es va posar als anys de la Guerra Civil i, per tant, no està classificada com a secreta segons la llei de secrets oficials aprovada el 1968. A més, el responsable de l'arxiu, que és un militar, ha decidit que a partir del 2 d'abril s'ha de demanar cita prèvia per fer qualsevol consulta. Fins ara l'accés era lliure i obert.

L'accés serà restringit fins que no es decideixi si aquesta documentació està subjecte a la llei de secrets oficials. El responsable utilitza l'article 67 del reglament dels arxius militars aprovat el 1998. Segons aquest article, els responsables dels arxius tenen la protestat de permetre o no l'accés a segons quins documents. "És molt arbitrari, el que s'ha fet és reduir i dificultar l'accés a la documentació", assegura el vocal de recerca de l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents, Vicenç Ruiz. "De moment només ho ha fet l'Arxiu Militar d'Àvila però el problema és que ho poden fer també la resta d'arxius militars".

En la majoria de democràcies, els documents històrics es fan públics passat un període de temps. Pot ser d’entre 25 i 50 anys després de la mort dels implicats. Es fa de manera automàtica i periòdica. Espanya és diferent. Només es desclassifica un document si se sol·licita. La llei sobre secrets oficials es va aprovar en temps de Franco: el 5 d’abril del 1968. Dictamina que els únics que poden decidir si s’obre un expedient és el Consell de Ministres i la Junta de Caps de l’Estat Major. El procés és lent i arbitrari, perquè un govern pot decidir si fa públic un document en funció de si el pot perjudicar o no.

Superar la llei del 68 no és fàcil. El novembre del 2016, el PNB va presentar una proposició de llei al Congrés dels Diputats per modificar la llei sobre secrets oficials. Entre altres coses, el PNB demanava que tota classificació d'una matèria s'estableixi el termini de la seva vigència, que no pot superar els 25 anys per matèries qualificades secretes i els 10 anys per a les reservades, llevat que el Consell de Ministres en disposi la pròrroga excepcional i motivada, en l'exclusiu cas de les matèries secretes, per un nou període màxim de 10 anys. La proposició va estar bloquejada -el PP es va aliar amb el PSOE i Ciutadans- fins el passat 20 de març. Enmig de les negociacions dels pressupostos, el PP va decidir desbloquejar la proposició de llei.

L'Arxiu General Militar d'Àvila és un arxiu històric de titularitat estatal gestionat pel Ministeri de Defensa. Guarda tota aquella documentació generada per l'exèrcit de terra des del 1936. Entre altra documentació, hi ha un discurs de Companys del març de 38 i la correspondència del president català amb Juan Negrín o Indalecio Prieto. Hi ha els 'papers' dels dos bàndols que es van enfrontar durant la Guerra Civil i molta documentació, pública i privada, que van requisar els serveis d'intel·ligència durant el conflicte bèl·lic i durant el franquisme.