Valtonyc entrarà a la presó d'aquí un mes si el Constitucional no suspèn la condemna

L'Audiència Nacional ha dictat una providència en la qual dona un mes al raper Miquel Arenas, conegut com a Valtonyc, perquè acrediti la suspensió de la condemna de tres anys i sis mesos per part del Tribunal Constitucional. Si no ho fa, haurà d'entrar a la presó.

L'Audiència ha rebutjat la suspensió de la condemna pels delictes d'enaltiment del terrorisme, calúmnies i injúries a la Corona perquè considera que no en té la competència, i deixa la decisió en mans del Constitucional.

L'advocat de Valtonyc assegura que desconeix aquesta decisió: "No hem rebut res, però decretar presó és independent de la petició prèvia d'urgència".

El músic ha respost a l'anunci amb un missatge al seu perfil de Facebook, en què ha criticat que la justícia espanyola actuï amb més rapidesa per empresonar-lo que per resoldre casos de corrupció i posar als tribunals la repressió franquista:

"Soc culpable de ser d'esquerres, independentista, comunista i tot el que està prohibit"

Valtonyc va participar dijous en l'acte 'Veus emmordassades', a la presó Model, en el marc de la Setmana per la Llibertat d'Expressió organitzada per No Callarem. Amb el seu discurs, el raper va fer una crida a sortir del victimisme: "Sí, soc culpable de ser d'esquerres, independentista, comunista i també tot el que està prohibit en aquest país, malgrat que no doni a l'abast", va dir.

El raper va recordar que a ell ja l'han condemnat i que l'impacte del seu cas es perllongarà. "Hi haurà gent que no se sentirà segura d'escriure un tuit contra la monarquia, o alguna cosa a Facebook sobre la policia", va dir. "Tinc legitimitat per desitjar que Esperanza Aguirre ensopegui i s'obri el cap, i si hem de rebentar-la a cops de bat, també", va subratllar.

"Que la gent surti al carrer immediatament, que lluiti i que no estigui pendent dels tempos que està marcant un jutge", va reclamar el raper, que considera que Espanya és un estat "feixista". "Molta gent s'autoenganya pensant que no entraré a la presó", va afirmar Valtonyc. Considera que la gent espera el seu empresonament per actuar, i ell creu que l'únic que ho pot evitar és el canvi de les institucions.

A l'acte 'Veus emmordassades' també hi van participar el director d'art de la revista 'Mongolia', Fernando Rapa, i l'escriptora Cassandra Vera, que van parlar de la condemna de la revista i de la causa oberta per haver fet un acudit sobre el torero Ortega Cano, respectivament.