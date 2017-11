L’àlbum il·lustrat, a la conquesta de nous públics

L’àlbum il·lustrat vol conquerir nous territoris. Aconseguir una presència estable i constant a les aules i als mitjans de comunicació és el gran repte d’aquest gènere literari que, els últims anys, ha vist com proliferava la creació de noves editorials a Catalunya. Aprofitant aquest escenari, l’associació Àlbum Barcelona impulsarà del 6 al 12 de novembre la Setmana de l’Àlbum, una iniciativa que omplirà d’activitats les llibreries i les biblioteques de Barcelona i rodalia.

“Volem posar damunt la taula el gènere com una eina per crear lectors”, explica l’editor d’Ekaré, Pablo Larraguibel. El seu segell és un dels dotze que formen part d’Àlbum Barcelona, una associació nascuda al març per fer arribar l’àlbum il·lustrat a tot arreu amb propostes durant tot l’any. “Separats sabem que estem sols. Fem coses junts per arribar a llocs on no podríem arribar individualment”, assenyala Larraguibel. A banda d’Ekaré, també impulsen Àlbum Barcelona les editorials A Buen Paso, Babulinka, BiraBiro, Coco Books, Corimbo, El Cep i la Nansa, Flamboyant, Juventud, Takatuka, Thule i Libros del Zorro Rojo. L’editor de Thule, José Díaz, subratlla que són segells “mitjans, petits i minúsculs” amb forta presència al mercat “català, espanyol i llatinoamericà” i que han sigut guardonats amb més de 200 reconeixements. És la primera vegada que posen en marxa un esdeveniment com la Setmana de l’Àlbum i esperen que es converteixi en la principal cita anual de l’associació, que la resta de l’any també desenvoluparà trobades i propostes al voltant del gènere. En la primera edició han organitzat un centenar d’activitats en 30 llibreries i 20 biblioteques per posar l’àlbum il·lustrat al capdavant de l’actualitat literària.

Ho faran amb contacontes, tallers i trobades protagonitzats per una quarantena d’escriptors i il·lustradors. Rocio Bonilla i Susanna Isern, Albert Arrayás, Albert Asensio, Txell Darné i Fran Pintadera són alguns dels autors que passaran per la Setmana. L’editora de Flamboyant, Patrícia Martín, destaca que la idea inicial era abastar els espais culturals de Barcelona però que “el projecte va tenir molt bona acollida a les llibreries i biblioteques” i, per això, van estendre’l a altres municipis catalans. “Que la Setmana es faci al novembre no és casual. Com a sector estem molt lligats a l’estacionalitat, els mitjans de comunicació només ens fan una mica de cas per Sant Jordi i per Nadal. Volem crear una nova cita en el calendari literari per guanyar visibilitat”, apunta Larraguibel.Més enllà d’arribar a les famílies, la fita principal de la Setmana de l’Àlbum és establir arrels sòlides a les aules de les escoles i instituts. “L’àlbum il·lustrat permet el debat literari sense la barrera de la capacitat lectora”, defensa Larraguibel. Per instaurar-la com una eina educativa habitual, la Setmana inclou la jornada Fòrum l’Àlbum a l’Aula, que tindrà lloc el 10 i l’11 de novembre. La proposta servirà per trencar amb la idea “que l’àlbum il·lustrat s’adreça només a nens petits que no saben llegir o n’estan aprenent”, diu Martín, que ressalta que el gènere “també pot atraure lectors adolescents i adults”. En aquest sentit, Díaz reivindica que “cal trencar amb el prejudici de l’edat” i explica que “alguns títols, aparentment infantils, estan tenint èxit entre públic adult”. El Fòrum l’Àlbum a l’Aula s’adreça a professionals del món de l’educació i la literatura infantil i juvenil, i consistirà en conferències a càrrec d’especialistes del gènere.

La Setmana també tindrà una gran festa que reunirà lectors, autors, il·lustradors, llibreters, editors i crítics. Serà el 9 de novembre en una celebració batejada com la Nit de l’Àlbum i que acollirà el lliurament dels premis ADIT, dotats amb “molt bones paraules” i una il·lustració original. “Com indica el seu nom, són uns premis sense un jurat objectiu. Els hem pensat com una distinció divertida i desenfadada amb la qual volem donar les gràcies a algú del sector per la seva tasca”, indica Larraguibel, que matisa: “Potser l’any que ve ja seran més acadèmics”.