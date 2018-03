L''ànec salvatge' i 'Bodas de Sangre' encapçalen les nominacions dels Premis de la Crítica

'L'ànec salvatge' encapçala la llista de finalistes dels Premis de la Crítica amb vuit nominacions, entre les quals hi ha les categories de millor espectacle i direcció d'escena per a Julio Manrique. El segon muntatge amb més candidatures és 'Bodas de sangre', que té cinc nominacions i també opta a millor espectacle. 'La calavera de Connemara' en té quatre i 'Ricard III' i 'Jane Eyre: una autobiografia' en tenen tres. Els 20ens Premis de la Crítica se celebraran el 26 de març a La Villarroel coincidint amb la commemoració del Dia Mundial del Teatre.

A banda de Manrique, la categoria de millor director se la disputaran Oriol Broggi ('Bodas de sangre') i Sílvia Munt ('Les noies de Mossbank Road'). Entre les nominades a millor actriu hi ha exaequo Clara Segura, Marta Marco i Cristina Genebat per 'Les noies de Mossbank Road', Nora Navas per 'Bodas de sangre' i Núria Espert per 'Incendios'. Els candidats a millor actor són Lluís Homar ('Ricard III'), Pol López ('La calavera de Connemara') i Xicu Masó ('El metge de Lampedusa').

Com a millor actriu de repartiment, opten al guardó Imma Colomer per 'Un tret al cap', Marta Millà per 'La calavera de Connemara' i Teresa Vallicrosa per 'Els nens desagraïts', mentre que com a millor actor de repartiment hi ha Javier Beltran per 'L'hostalera', Oriol Pla per 'La calavera de Connemara' i Pablo Derqui per 'L'ànec salvatge'. A la categoria de dansa hi opten 'O.V.N.I.' de Big Bouncers, 'Bach' de Malpelo i 'Sweet tyranny'.