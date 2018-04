L’augment en cultura passa per alt Catalunya

El ministre d’Economia, Cristóbal Montoro, no té previst treure Catalunya de la congelació de les aportacions al sector cultural: tot i que el projecte de pressupostos estatals fet públic ahir preveu un augment d’un 4,9% del pressupost cultural, la meitat de la dotzena d’institucions catalanes consorciades, com la Fundació Pau Casals, Fira Tàrrega, el Mercat de les Flors i el Teatre Lliure, rebran els mateixos diners del ministeri de Cultura que l’any passat.

Sí que tenen més sort la Fundació Antoni Tàpies i la Fundació Joan Miró, encara que poca. Com que l’aportació de l’Estat és força reduïda, l’augment de 20.000 euros en l’aportació suposa un tant per cent elevat. Les institucions catalanes més beneficiades seran el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Macba, que rebran 150.000 euros més cadascuns d’ells. La comparació d’aquests dos museus, que l’any passat van tenir uns pressupostos totals de 15,2 i 11,7 milions, amb el Museu del Prado i el Museu Reina Sofia segueix sent flagrant. El Prado serà un dels més beneficiats: l’aportació serà un 7,58% superior a la de l’any passat i el pressupost de la institució arribarà fins a 49,7 milions d’euros. La raó de tanta generositat es troba en la nova ampliació del museu i el desplegament del seu campus. Pel que fa al Reina Sofia, creix un 4,1% i el pressupost serà de 39,5 milions.

L’única sorpresa en l’aportació continuista de l’Estat a les institucions culturals catalanes la dona el Liceu. Tot i que fonts del ministeri d’Economia afirmen que augmenten l’aportació en un 5,2%, el teatre rebrà mig milió d’euros menys que el 2017, quan va rebre una aportació extraordinària de 3,5 milions per eixugar el dèficit estructural de la casa. Tot i l’anunci de l’augment pressupostari, la cultura torna a representar una part mínima dels pressupostos generals -838 milions, d’euros, un 0,2% del total- i deixa molta feina pendent: la llei de la memòria històrica torna a quedar en blanc pressupostàriament i diverses iniciatives catalanes segueixen sense concretar-se. La Biblioteca de l’Estat a Barcelona no apareix al projecte dels pressupostos i les obres del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i la construcció de la nova seu de l’Arxiu Històric Provincial de Girona, que sí que hi apareixen, no tenen cap partida concreta adjudicada.