La Generalitat invertirà un milió d'euros en l'Arxiu Comarcal de l'Alta Ribagorça

La consellera de Cultura, Laura Borràs, ha presentat aquest dissabte el projecte executiu de l'Arxiu Comarcal de l'Alta Ribagorça, que se situarà al Palau Abacial del Pont de Suert i que hauria d'obrir la porta l'any 2021. Aquest projecte culmina el sistema d'arxius de Catalunya que, en paraules de la consellera, "és fonamental en la preservació de la memòria". La conselleria està tramitant ara el conveni per construir l'arxiu que, una vegada aprovat, permetrà a l'Ajuntament del Pont de Suert iniciar els tràmits per licitar les obres de construcció i l'equipament de l'arxiu. L'import de les obres es preveu que serà d'1.096.624 euros. La superfície útil de l'edifici rehabilitat és de 330,99 metres quadrats i la superfície construïda, de 600,88 metres quadrats.

"Som aquí per poder culminar un sistema d'arxius a Catalunya que es va dissenyar ja en època republicana, i justament amb el de l'Alta Ribagorça es veurà completat un projecte que és necessari per al país", ha dit Borràs. A tot el territori, la Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya (XAC) comptarà amb una superfície construïda de 50.000 metres quadrats. En total, ara hi ha 38 arxius i 2 dipòsits externs que custodien més de 120 quilòmetres de documents. Fins a 15 milions de documents ja s'han digitalitzat.