2.292 plantes 'escolten' el primer concert vegetal al Liceu

Màxima expectació al Gran Teatre del Liceu de Barcelona amb un gran desplegament mediàtic i fins a 14 càmeres de televisió vingudes d'arreu. L'ocasió única i excepcional s'ho mereix, perquè aquest dilluns han ofert el Concert pel biocè, un esdeveniment amb un públic ben especial: 2.292 plantes, el mateix nombre de butaques que conté la sala. Un concert disponible a partir de les 17 h en streaming pel canal del Liceu.

Es tracta d'una proposta de l'artista Eugenio Ampudia, comissariada per Blanca de la Torre, i que té per objectiu fer reflexionar sobre quina relació hem d'establir els humans amb la resta d'éssers vius després del confinament. "Se'm va ocórrer quan, en ple confinament, vaig començar a sentir els ocells cantar i vaig veure com creixien les plantes al meu jardí, i vaig pensar: potser ens podem relacionar d'una manera més pròxima amb la naturalesa", explica Ampudia.

Primer va imaginar un quadre selvàtic, amb males herbes envaint el pati vellutat del Liceu per convertir-lo en un espai "viu". Però després va pensar que cada planta es mereixia la seva butaca i la seva entrada. "Hem de respectar aquest públic com qualsevol altre", assegura Ampudia. "No hem volgut cosificar les plantes ni utilitzar-les, sinó que els estem donant el millor de nosaltres mateixos i segur que sentiran la música en cadascuna de les seves cèl·lules". L'artista recomana oferir el concert a les plantes, perquè és a elles a qui s'adreça: "És una manera d'explicar-los per què ens havíem retirat durant aquests mesos de confinament", argumenta Ampudia.

Pel que fa al tema, han interpretat Crisantemi de Puccini, una peça de vuit minuts de durada. "Venia totalment al cas perquè Puccini la va compondre per a un amic seu que es va morir i té la característica d'una música deliciosa i melancòlica; pot transmetre la nostra tristesa a altres éssers", assegura. Interpreta la peça l'UceLi Quartet . Blanca de la Torre ha aclarit el títol, Concert pel biocè, afirmant que volen qüestionar l'antropocentrisme imperant i proposar el "bioceni", que posa la vida al centre, per a una "nova era" postconfinament.

Les plantes es distribuiran posteriorment entre el personal sanitari de l'Hospital Clínic de Barcelona, i cadascuna anirà acompanyada d'un certificat del mateix artista. És un acte d'agraïment a aquest col·lectiu "generós" que ha estat en primera línia durant la pandèmia, i Ampudia està convençut que és allà on millor estaran: "Les acolliran persones que estan acostumades a cuidar els altres".

Amb aquest concert d'una alta càrrega simbòlica, el Liceu reprèn l'activitat artística enarborant la seva voluntat de reivindicar el valor de l’art, la música i la natura. Aquest diàleg entre el Teatre i les arts visuals que vol desenvolupar el director artístic, Víctor Garcia de Gomar, és també el preludi d’una temporada 2020-2021 en què es produiran diverses trobades entre disciplines artístiques.