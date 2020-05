El Liceu tanca la temporada 2019-2020

El Gran Teatre del Liceu tanca la temporada 2019/2020 i reprograma part dels seus últims espectacles, previstos per als mesos de maig, juny i juliol, a temporades futures.

“És vital que la il·lusió generada en l’any del 20è aniversari de la reobertura es pugui mantenir en tots els espectadors. Ningú es pensava que la temporada acabaria amb l’òpera La clemenza de Tito i, davant la incertesa que encara impera avui, cal que el Liceu torni a mirar al futur”, afirma Valentí Oviedo, director general del Liceu.

La reprogramació afecta les produccions de Carmen, de Bizet, i ll barbiere di Siviglia, de Rossini, que seran reprogramades al llarg de les quatre pròximes temporades, així com l’esperada producció de Lohengrin, de Wagner, amb posada en escena de Katharina Wagner, que també es podrà veure en aquest període.

L’últim concert del 20è aniversari amb el tenor Juan Diego Flórez, previst per al 26 de maig, passa al 30 d’octubre del 2020. La temporada també comptava amb el nou espectacle de dansa De Scheherazade a Yo, Carmen, de la bailaora María Pagés, ja confirmat per a la temporada 2021/22. Pel que fa a la programació al Foyer, els tres concerts de l’Esclat de Cambra – Vents'n clàssic, Dues cartes d’amor per a l’eternitat i Un faust contemporani–, i el concert de l’Off Liceu amb Rio-Pareja, Muñoz-Osorio, Bonfill i Timón queden cancel·lats.



El Gran Teatre del Liceu es posarà en contacte amb totes aquelles persones que es vegin afectades per la suspensió de l’activitat artística (abonats i públic general) pels canals de comunicació habituals (correu electrònic o correu postal) per informar-los de totes les opcions. Tota la informació detallada estarà disponible també a www.liceu.cat.

El Liceu, però, acomiada la temporada amb la clara intenció de “continuar allà on ho havia deixat, i de tornar amb la mateixa empenta que ha situat el Liceu en un dels moments més òptims de la seva història recent, gràcies a l’equilibri de qualitat humana, social, artística i econòmica assolit els darrers anys". Tal com assegura el president de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, Salvador Alemany: "Centrarem tots els esforços en mantenir aquesta il·lusió i tornar amb la mateixa decisió i iniciativa que caracteritza l’actual Liceu”.