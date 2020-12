El Liceu suspèn 'La traviata' fins que el Govern "rectifiqui el topall de 500 espectadors"

Finalment no hi haurà més funcions de La traviata al Gran Teatre del Liceu si no canvien les restriccions d'aforament marcades pel Govern. El teatre "lamenta" comunicar que es veu "obligat a suspendre les funcions de La traviata fins que s’anunciï la revisió i rectificació del topall màxim de 500 persones en grans equipaments culturals", explica el Liceu en un comunicat en què recorda que la restricció actual "impossibilita que el teatre pugui arribar al mínim del 50% del seu aforament total (1.144 espectadors) i és per aquest motiu que, tal com es va anunciar a l’última comissió executiva, no preveu seguir fent funcions amb 500 persones per motius econòmics, artístics i de reputació".

Dilluns, en saber que el Procicat no veia bé l'ampliació del topall, el Liceu va cancel·lar les funcions de l'òpera de Verdi dels dies 8 i 9 de desembre. Tanmateix, esperava poder mantenir la resta de representacions programades fins al 30 de desembre si els indicadors epidemiològics milloraven i el Govern decidia aixecar la restricció de 500 espectadors.

El secretari general de Salut Pública, Marc Ramentol, va explicar dilluns que el Govern havia arribat a un acord amb el Liceu per ampliar l'aforament quan s'avancés al tram 2 del pla de reobertura, però que aquesta solució es va veure afectada pel canvi "sobtat, precoç i imprevisible" de la taxa de transmissió, que va obligar a frenar el canvi de fase. "Ara mateix aquesta decisió d'acomodar el Liceu als criteris d'obertura queda a l'espera de l'evolució els pròxims dies dels indicadors epidemiològics", va dir Ramentol. Per tant, tot estava pendent de la possibilitat de passar al tram 2.

Ara com ara, el Liceu està "a l’espera d’aquesta revisió del Procicat per ampliar el seu aforament, que s’aplicaria a partir del dia següent de l’anunci de la rectificació de la normativa". El teatre es posarà en contacte amb els afectats el dia abans de cada funció per confirmar-los la cancel·lació i, per tant, per fer efectiu el retorn de l’import de l’entrada. El repartiment artístic de La traviata continuarà a Barcelona "davant l’última possibilitat de poder tornar a engegar les funcions, tan bon punt aquesta revisió es faci efectiva", asseguren fonts del Liceu.

Canvis en la programació

Al marge de la situació relacionada amb La traviata, aquest dimecres han començat al Liceu els assajos de Les contes d’Hoffmann amb la incorporació del director Ricardo Frizza, que substituirà Jordan de Souza que ha cancel·lat la producció per motius personals. Frizza és un habitual del Liceu.

El concert Winterrise, programat al Saló dels Miralls els dies 12, 13 i 14 de gener amb la intervenció de l’artista visual japonesa Chicharu Shiota, queda posposat fins als dies 8, 9 i 10 de juny. La instal·lació de Shiota es podrà veure al Liceu fins al final de la temporada 2020/2021.