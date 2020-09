El Liceu obrirà la temporada amb el concert 'Del dolor a l'esperança' a Montserrat

El Gran Teatre el Liceu inaugurarà la temporada 2020-2021 el 20 de setembre a les 21 h amb un concert extraordinari a la basílica de Montserrat titulat Del dolor a l’esperança. Sota la direcció de Josep Pons, l’Orquestra Simfònica i el Cor del Gran Teatre del Liceu interpretaran Virgencita d’Arvo Pärt, el Rèquiem de Mozart i la Novena simfonia de Beethoven, amb la col·laboració de l’Escolania de Montserrat, la soprano Nadine Sierra, la mezzosoprano Elina Garanca, el tenor Xabier Anduaga i el baix Tareq Nazmi. "El dolor d’aquells que no hi són però amb l’esperança que a partir d’ara la humanitat ho pot fer millor. I no hem pogut trobar millor lloc per transmetre aquesta esperança que la muntanya de Montserrat i la seva abadia, on la natura, la saviesa, el coneixement, l’espiritualitat i l’art es troben", assegura el mestre Josep Pons, director musical del Liceu, en un comunicat facilitat pel teatre de la Rambla.



"En aquest moment de gran preocupació, Montserrat i el Liceu volen expressar la confiança en els valors de la cultura per mirar endavant amb il·lusió. No ens hem d’aturar i, a l’inici d’una temporada en què hem de seguir creixent, afirmem que la música i l’art són entorns segurs per sentir-nos millor”, explica el president del Liceu, Salvador Alemany. Per la seva banda, el pare abat Josep Maria Soler diu que "Montserrat ha estat des de fa segles i és encara una porta oberta a l’esperança". "La natura i l’espiritualitat s’agermanen per oferir a tothom un recer en el camí de la vida. I la imatge morena de Maria, amb el seu esguard serè, ens hi transmet pau i ens hi infon coratge. També en aquest concert en el qual Mozart posarà veu i so al clam de dolor per amarar-lo d’esperança", afegeix Soler.



A més, l’atri de la Basílica serà el llenç per a dues peces, Melina i Darrow, de l'artista visual Bill Viola. El concert serà enregistrat per Televisió de Catalunya i s'emetrà el diumenge 27 de setembre a les 10.10 h a TV3.