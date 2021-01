El Museu de Lleida, disposat a arribar al Tribunal Europeu de Drets Humans pel cas Sixena

El Museu de Lleida no es donarà per vençut. Després que ahir el Tribunal Suprem dictés que els béns artístics del monestir de Sixena s'hauran de quedar a Sixena, el museu lleidatà diu que acata la sentència però que analitzarà "si és factible endegar algun mecanisme extraordinari per revocar aquesta decisió". La seqüència seria "denunciar la infracció de drets fonamentals davant el Tribunal Constitucional i, en cas que el TC ho rebutgés, davant del Tribunal Europeu de Drets Humans".

Sobre la sentència, el Museu explica que el Suprem ha desestimat els recursos extraordinaris que argumentaven infracció processal i no accepta l'argument que la Generalitat tenia les competències administratives en matèria de protecció del patrimoni cultural català. També rebutja els recursos de cassació de la part catalana i, segons les institucions catalanes, dona la raó a l'Aragó per un argument que fins ara era secundari i menor: el fet que qui va signar el contracte de compravenda fos la priora de Valldoreix i no la priora de Sixena (ja que les monges del monestir aragonès havien anat a viure amb les de Valldoreix), encara que aquesta operació va comptar amb l'aval de la Santa Seu.

El Consorci del Museu de Lleida –on són presents la consellera de Cultura, l'alcalde de Lleida, el bisbe de Lleida, el president de la Diputació de Lleida, el president del Consell Comarcal del Segrià i el director dels Serveis Territorials de Cultura– conclou que la decisió del Tribunal Suprem "no fa les vendes il·legals o nul·les, sinó que, simplement, no produïen l'efecte de transmetre la propietat a la Generalitat".