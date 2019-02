Lluís Bassat compra el quadre pop del rei Felip VI a Arco

La figura de Felip VI ha inspirat més d'un artista a Arco. A banda del ninot de Sierra i Merino, la galeria finlandesa Forsblom exhibeix un quadre pop del monarca que ha comprat aquesta mateixa tarda el publicista i col·leccionista Lluís Bassat per penjar-lo a la seva Nau Nova de Gaudí, a Mataró.

El quadre, titulat 'Els nostres reis favorits' i valorat en 11.000 euros, va ser realitzat fa dos anys per l'artista finlandès Riiko Sakkinen, establert en un poble de Toledo (Espanya). A més d'un retrat realista de Felip VI, hi apareix un llistat de "monarques" com Melcior, King Africa o els Latin King. Bassat ha explicat a Efe que ha comprat l'obra "com un acte polític i artístic": "Hi ha una raó de pes per comprar-lo en contraposició amb l'altre quadre del rei que hi ha aquí a ARCO i que volen cremar", ha precisat.

Bassat també ha afegit que li sembla "molt malament" el 'Ninot' de Santiago Sierra i Eugenio Merino, una peça de quatre metres i mig que qui compri, per 200.000 euros, haurà de cremar. "No m'ha semblat bé aquesta representació. Encara no l'he vista, la veuré, però no m'ha agradat. No obstant això, aquesta obra pop sí que m'ha semblat molt interessant. M'ha agradat molt el quadre", ha precisat Bassat.

El quadre, pintat amb retolador i acrílic en blanc i negre, presenta a la part dreta el rei d'Espanya de mig cos, vestit amb el vestit oficial que apareix a la pàgina web de la Casa Reial, ha indicat Sakkinen, que ha argumentat que la seva obra és política però fa reflexionar l'espectador. A la banda esquerra d''Els nostres reis favorits' hi ha una llista amb reis molt diversos. El rei Melcior, el rei Baltasar, el rei Gaspar, el Rei Lleó, Nat King Cole, King Africa o Burger King són al costat d'"herois" com Martin Luther King, i altres de "no tan bons" com els Latin King, explica Sakkinen.

"Òbviament, és una obra política. Si hi poses un rei és polític, és inevitable, però crec que no dono cap opinió, perquè em sembla molt superficial l'art polític on l'autor exposa la seva opinió. És com a propaganda; com a art no és interessant", ha dit el finlandès. Sobre la polèmica suscitada pel 'Ninot' de Sierra i Merino, Sakkinen opina que "aquí sí que queda molt clar que és directe contra la monarquia". "Aquesta obra és una mica superficial. Entesos, els artistes tenen una opinió i ja està, ja ho saps, aquests dos estan en contra de la monarquia, encara que malgrat això a Sierra el considero molt bon artista, i de Merino ja sabem que la seva obra sempre és provocadora", conclou Sakkinen.