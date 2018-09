Lluís Pasqual: "A través de les xarxes s'ha decidit que he de ser substituït i que qui em substitueixi ha de ser dona i jove"

En una entrevista publicada a 'La Vanguardia' aquest diumenge, Lluís Pasqual, que va dimitir divendres com a director del Teatre Lliure, parla per primera vegada públicament: desmenteix que hagués assetjat cap treballador i lamenta que "les xarxes socials poden destruir qualsevol reputació", ja que el seu poder "és tan indiscutible com altament perillós per la impunitat amb la qual s'arriba a estendre una calúmnia". "A través de les xarxes s'ha decidit que he de ser substituït amb urgència i que qui em substitueixi ha de ser dona i jove", subratlla.

La dimissió de Pasqual es produeix dos mesos després que l'actriu Andrea Ros l'acusés d'haver-la tractat malament durant els assajos d''El rei Lear'. "Vivim instal·lats en la irracionalitat de la resposta immediata, que acostuma a ser de cintura cap avall, sense reflexió. El pensament crític apareix com una tara d'éssers febles, d'indecisos. Cal passar obligatòriament a prendre partit", diu Pasqual a l'entrevista.

L'exdirector del Lliure no descarta que els motius ideològics hagin influït en la seva situació -afirma que TV3 i l'Ara van ser els mitjans que van difondre el manifest del col·lectiu Dones i Cultura "amb més alegria"-, arran del cicle 'En Procés': "Alguns van qualificar aquell cicle de justificació per part meva. Així que no és tan estrany que altres puguin veure en això un interès a eliminar-me per motius ideològics encoberts després d'un suposat maltractament o una suposada correcció política".

