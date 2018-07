Lluís Pasqual només seguirà dos anys més al capdavant del Lliure

260x366 El director Lluís Pasqual al Teatre Lliure / PERE TORDERA El director Lluís Pasqual al Teatre Lliure / PERE TORDERA

Lluís Pasqual només seguirà al capdavant de la direcció del Teatre Lliure per dos anys més. Així ho ha anunciat la sala a través d'un comunicat on explica que Pasqual acabarà el seu mandat el 2019 i que, tal com ha acordat amb el Patronat del Teatre Lliure, prorrogarà com a director per dos anys més. La renovació de Pasqual al capdavant del Lliure es va anunciar a finals de juny durant la presentació de la nova temporada. El director, però, va evitar fer explícit aleshores que prorrogava per dos anys més i va afirmar en canvi que renovava per un mandat més. El 2021, quan Pasqual tanqui la seva etapa encapçalant el Lliure, farà 10 anys que dirigeix el teatre.

L'anunci de la seva renovació va generar algunes crítiques a les xarxes socials. L'actriu Andrea Ros, exmembre de La Kompanyia, va explicar al seu compte de Facebook la seva mala experiència professional amb Pasqual, a qui acusava de males praxis i de ridiculitzar-la a l'hora de treballar. Arran d'aquest comentari, el director de teatre i membre del Patronat del Lliure Àlex Rigola va explicar també a la xarxa social que el Patronat havia acordat prorrogar Pasqual al càrrec només per dos anys més. El comunicat del teatre confirma ara les seves paraules. Al Ple del Patronat on es va decidir aquesta pròrroga, Rigola també va proposar la limitació del mandat del director a vuit anys i que hi hagi paritat de gènere a la programació.

Ara el Lliure ha aclarit que a aquell Ple el Patronat va acordar iniciar un procés de renovació dels actuals estatuts del teatre. Els canvis estaran proposats per una Comissió que es crearà específicament per a això i que s'escollirà al setembre a través d'una junta extraordinària. Entre els canvis que es tiraran endavant hi ha una nova manera d'escollir el director del teatre: per primera vegada es farà per concurs obert i amb un mandat de quatre anys prorrogable a un altre, sempre consecutiu. També es garantirà a través dels estatuts una programació el més paritària possible.

La pròrroga de Pasqual a la direcció respon, segons el teatre, a l'objectiu "d'evitar buits en la programació artística i disrupcions en el funcionament d'aquest equipament". Segons el Lliure, la "continuïtat provisional" de Pasqual servirà "per acabar els canvis estatutaris previstos" i "garantir la programació teatral" fins que s'incorpori el nou director sorgit del concurs obert, que se celebrarà la temporada 2019-2020. Malgrat aquesta justificació, la pròrroga de dos anys és un fet excepcional: en mandats anteriors la decisió de qui dirigirà la sala s'ha pres un any abans que acabi la gestió del director vigent i aquest període és el que s'ha utilitzat per fer el relleu entre els càrrecs. Formalment, seguint els estatuts del teatre, la continuïtat de Pasqual és per un mandat de quatre anys més, tot i que ell "ha acceptat explícitament la limitació a dos anys davant el Ple del Patronat", diu el teatre.