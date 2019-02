Lluís Pasqual: "Me'n vaig a un teatre on la política la farem nosaltres artísticament"

L'exdirector del Teatre Lliure, Lluís Pasqual, ha presentat el projecte del Teatre del Soho CaixaBank al costat del seu impulsor, Antonio Banderas. El català serà el director d'aquest espai de Màlaga, que neix d'una iniciativa exclusivament privada i obrirà a la tardor. "Me'n vaig a un teatre on la política la farem nosaltres artísticament", ha manifestat Pasqual en declaracions a Europa Press. "He dirigit moltes institucions publiques fins ara, i això no m'ho trauré de sobre. Hi ha una part del teatre públic que és fonamental com a esperit", ha assenyalat el director, que assumeix l'encàrrec "amb l'ambició que aquest teatre es converteixi en un teatre necessari". Ha afegit que "no és un capritx d'Antonio Banderas, és una cosa molt delicada, molt seriosa. A més de ser artistes som responsables del que estem fent", ha dit Pasqual.

Antonio Banderas –que el 22 de març estrenarà 'Dolor y gloria', la nova pel·lícula de Pedro Almodóvar que l'actor malagueny protagonitza– ha assenyalat que Pasqual és un "referent" de la direcció a Espanya de les últimes quatre dècades, amb qui va treballar els anys 80 i amb qui manté una "amistat molt bonica". Va pensar en ell quan va quedar "en llibertat " després d'abandonar la direcció del teatre que ell mateix va fundar, arran d'una sonada polèmica.

Banderas s'ha referit al seu projecte com un "risc", perquè no depèn d'institucions públiques sinó de finançament privat. L'actor va voler en un primer moment muntar el teatre amb el suport de l'administració però va desistir-hi després del tracte "humiliant" rebut, segons ell mateix va assenyalar en una carta. Ara ho faran "com a pioners, entrant del tot en el món privat". "No hem de retre comptes excepte als nostres espònsors, que ens han donat una llibertat creativa absoluta, i al públic, que és a qui presentarem els nostres espectacles".

Banderas ha dit que "tot el que té a veure amb el fet que aquest senyor sigui català i jo sigui andalús" només té importància perquè es poden "enriquir l'un a l'altre". "I tot el que és política, ho deixem aparcat", ha dit Banderas, que afirma que tot està "intoxicat amb la política", que ha passat de ser la seva "tercera prioritat" al "lloc 40".

Preguntats per les declaracions d'aquest dimarts del ministre de Cultura i Esport, José Guirao, dient que el ministeri no podia ser la "caixa subvencionadora" de les indústries culturals, tant Banderas com Pasqual han assenyalat a duo la importància de la "llei de mecenatge". Pasqual ha comentat que en aquest moment Caixabank i altres entitats estan disposades a "col·laborar" perquè "també s'han cansat del tracte amb els polítics", i creu que "pot ser un model que es pot reproduir a Espanya".