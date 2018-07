Love of Lesbian, Alfred i Els Catarres, caps de cartell de l'Acústica 2018

La 17a edició del festival Acústica de Figueres estarà encapçalada per les actuacions d'Els Catarres, que presentaran el seu nou disc, 'Tots els meus principis'; Love of Lesbian, i l'exconcursant d''Operación Triunfo' Alfred García. El festival, amb un 90% d'artistes catalans en cartell, també acollirà concerts de La Raíz, que a l'Acústica farà un dels seus últims concerts, Albert Pla i Quimi Portet, que interpretarà temes del seu nou àlbum, 'Festa Major d'Hivern'. Aquest any l'Acústica tindrà vuit espais i se celebrarà del 30 d'agost al 2 de setembre.

"Programem els artistes que estan marcant la temporada", afirma el director del festival, Xavi Pascual, que defineix l'Acústica com "un termòmetre de l'estat de la música catalana al país". Entre els grups de la 17a edició de la iniciativa també hi ha Joan Dausà, Núria Graham –que debutarà a l'Acústica– i Doctor Prats, que presentarà el seu últim disc, 'Venim de lluny'. A més, el festival comptarà amb un grup francès, Madame Monsieur, que van participar a l'última edició d'Eurovisió. La programació inclou, a més, concerts de Judit Neddermann, Paula Valls, Halldor Mar i Animal, entre d'altres.

Consolidat a la franja dels 100.000 assistents en les darreres edicions, l'Acústica ha estat distingit per la Generalitat com a "festival estratègic de pop-rock de Catalunya" per haver demostrat que es pot assolir l'èxit amb una programació on la majoria dels artistes són catalans. "És un festival que va començar com una iniciativa local i que ha pres una dimensió nacional", explica la consellera de Cultuar, Laura Borràs. Com en ocasions anteriors, l'Acústica també tindrà la seva part diürna amb l'Acustiqueta, que s'adreça a un públic familiar. Enguany hi passaran grups com Búhos, The Penguins, Marc Parrot, una nova generació de Macedònia i l'Orquestra Diversiones.