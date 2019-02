El Macba estudiarà les quatre propostes alternatives de l'Ajuntament per a la seva ampliació

El Macba ha comunicat aquest divendres en la comissió extraordinària del Consell que han estat rebudes i presentades les quatre alternatives de l'Ajuntament de Barcelona en relació a l'ampliació del museu actualment prevista a la capella de la Misericòrdia.

La comissió ha valorat positivament "la presentació d'aquestes alternatives, per bé que cada una de les propostes d'ampliació presenten tant elements a favor com en contra que mereixen un estudi en profunditat". A la informació estrictament descriptiva de les quatre propostes es requerirà la documentació acreditativa de projecte, amb la informació econòmica i tècnica corresponent. Serà així que una vegada rebudes i després que hagin estat degudament estudiades i valorades, el Macba "es compromet a emetre'n l'opinió i les consideracions pertinents".

Amb aquest motiu la comissió delegada proposa la creació d'un grup de treball format per tècnics representants de cadascun dels ens consorciats per confeccionar-ne l'estudi tècnic.

D'aquesta documentació presentada se'n derivarà l'estudi que confirmi la seva viabilitat, així com la valoració final. El Macba considerarà les alternatives que acompleixin les condicions prèvies pel que fa al projecte museològic, seguretat jurídica i suports econòmics, tal com es tenen en compte amb el projecte d'ampliació del museu a la capella de la Misericòrdia.

Les 4 propostes de l’Ajuntament per ampliar el Macba

1. Portar oficines i aules al CAP de Sert

La primera ampliació del Macba que proposa l’Ajuntament implica portar les oficines i les aules del museu al dispensari antituberculós de Sert per alliberar espais per a exposicions de l’edifici Meier i l’edifici Pantalla (on hi ha el centre de documentació). Per aconseguir-ho, la Generalitat hauria de cedir el dispensari, que està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional.

2. Ocupar una planta del pàrquing

Com que el pàrquing de la plaça de la Gardunya ha oxigenat el de la plaça dels Àngels, la segona proposta d’ampliació és que el Macba ocupi la meitat del pàrquing. Les sales d’exposicions subterrànies no són una raresa –el CaixaForum de Sevilla està construït en un aparcament–, però s’hauria de trobar la solució jurídica per tirar endavant la proposta i indemnitzar l’empresa concessionària, Saba, amb 6 o 7 milions d’euros, o l’ampliació de la durada de la concessió.

3. Ampliar el Convent dels Àngels

Segons l’Ajuntament, amb aquesta possibilitat es tracta de fer una Capella dels Àngels “enriquida”: es construiria un edifici nou on ara hi ha els lavabos i incorporaria els espais on ara hi ha una escola bressol i l’arxiu municipal del districte de Ciutat Vella. Seria vestir un sant per desvestir-ne un altre: caldria buscar nous espais per a l’escola bressol i per a l’arxiu.



4. Ampliar l’edifici Meier

L’ocupació d’un solar municipal cedit al CCCB i qualificat com a pati interior podria ser la solució per al creixement del Macba. Es construiria un edifici de nova planta que donaria al museu entre 700 i 1.100 metres quadrats més que la Capella i també permetria resoldre la falta d’espais d’emmagatzematge del CCCB (compartirien magatzem). L’Ajuntament preveu tres edificis possibles de més o menys altura, i en un dels casos el nou edifici tanca l’accés a la plaça Joan Coromines, que ara està obert. A més de guanyar espais d’exposició, es podria entrar per sota terra a l’auditori del museu sense haver de sortir al carrer. La proposta que més agrada a l’Ajuntament, perquè és menys invasiva, és un edifici de dues plantes de 800 quadrats cadascuna on ara hi ha el murals de Chillida i Keith Haring, que es mourien de lloc. Caldria requalificar el solar i renegociar amb el CCCB.