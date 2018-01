El MNAC acosta el seu art del Renaixement i barroc al públic i al present

El Museu Nacional d'Art de Catalunya torna a desplegar el seu potencial: aquest dimecres inaugura la nova col·lecció d'art del Renaixement i del Barroc, formada per 210 peces que són la punta de l'iceberg del patrimoni que conserva la institució. La nova presentació segueix les línies de la de l'art dels segles XIX i XX, que va obrir les portes el 2014. "No juguem diferents partides per separat, sinó que hi ha una manera d'entendre el lloc i les col·leccions. El museu és un lloc viu, dinàmic i crític, i té una única col·lecció", diu el director del museu, Pepe Serra. Entre les principals novetats hi ha la integració en el recorregut del llegat Cambó i de la col·lecció Thyssen, que fins ara ocupaven espais independents. També el dipòsit temporal de dues pintures de Bartolomé Bermejo de la Fundació privada Institut Amatller d'Art Hispànic. A més, es poden veure per primera vegada el Greco i el Goya del llegat Muñoz Ramonet que estan en dipòsit judicial al museu.

540x306 La Capella Herrera al MNAC / PERE VIRGILI La Capella Herrera al MNAC / PERE VIRGILI

La nova col·lecció d'art del Renaixement i el Barroc, que compta amb el patrocini de la Fundació Endesa, arrenca a continuació de la sala on es pot veure la 'Mare de Déu dels consellers'. El canvi en l'espai és evident, ja que les sales estan pintades de color blau i tot el conjunt recorda el recolliment i l'exquisidesa d'un petit museu anglosaxó. És encara més potent com estan presentades les obres. En lloc de per ordre cronològic, una lectura que posaria en evidència els buits de la col·lecció, estan presentades en àmbits temàtics més sucosos i llaminers per a tots els públics, com les diferents tipologies d'obres, des d'una peça d'orfebreria fins a un tapís gegantí, la incorporació progressiva de la perspectiva, l'amor i la maternitat, la passió i el sacrifici, els místics i els visionaris, el Segle d'Or, la natura morta, el retrat, els mites i les al·legories i les narratives populars. "Ara tenim una unitat de museografia per estudiar com facilitar la relació amb les obres -diu Serra-. Hem creat un espai físic que afavoreix el relat, i aquest relat sempre emana de la col·lecció". "El públic s'ha de poder sentit interpel·lat per aquestes peces", subratlla.

L'esplendor d'un període menystingut

Un dels objectius de la nova presentació és combatre el tòpics de la decadència de l'art de la Catalunya dels segles XVII i XVIII respecte a l'art medieval. "L'art del Renaixement i el Barroc sempre s'ha vist com una col·lecció menor, ha tingut un paper de germà petit. Però és tan catalana com la resta, perquè la va fer la societat, a través de la Junta de Museus i de col·leccionistes com Garriga, Gil, Muntadas, Fàbregas, Ramonet i Espona", explica Serra.

540x306 Dues pintures d'Andrea Vaccaro amb el tema de Tobies i l'àngel al MNAC / PERE VIRGILI Dues pintures d'Andrea Vaccaro amb el tema de Tobies i l'àngel al MNAC / PERE VIRGILI

Entre els plats forts del recorregut hi ha la sala dedicada al Segle d'Or, on es concentren grans noms, com Velázquez, Ribera, Zurbarán i Maíno, i la dels retrats, on es poden veure treballs de Tintoretto, Fragonard i Ticià. La sala dedicada a les natures mortes és sorprenent: en una banda de l'espai hi ha les pintures de flors i a l'altra les de fruits, com si de cop i volta brotés un jardí dels murs. També ho és l'últim espai, on les divisions cronològiques es dinamiten amb encara més intensitat i els dibuixos antics dialoguen amb fotografies d'artistes com Oriol Maspons, Toni Catany i Humberto Rivas.

540x306 La Generalitat va adquirir aquest tapís titulat 'Triomf de la Fama sobre la Mort' al segle XVI / PERE VIRGILI La Generalitat va adquirir aquest tapís titulat 'Triomf de la Fama sobre la Mort' al segle XVI / PERE VIRGILI

La renovació de la col·lecció ha costat 433.475 euros, una xifra molt ajustada per a la magnitud del museu. "És un projecte d'equip i s'ha fet perquè s'han arremangat. El museu té un potencial que pot desenvolupar per manca d'espai, recursos i gent", lamenta el director. "Necessitem que el nostre patronat i els nostres òrgans de governança prenguin decisions pel que fa a l'espai i la dotació". conclou Serra.