'Madre oscura': la bruixa monstruosa que ha igualat el rècord d’'Avatar'

'Madre oscura'

(3 estrelles)

Fa uns anys que la figura de la bruixa al cinema de terror sol estar sempre relacionada amb metàfores sobre l’empoderament de la dona o amb lectures polítiques rebuscades. Aquest boom al·legòric de les bruixes, que ha donat propostes reeixides com La bruixa o la sèrie de la bruixa adolescent Sabrina, també ha fet que s’hagi oblidat ràpidament que les fetilleres presents als contes populars han estat utilitzades gairebé sempre com a monstres terrorífics capaços d’espantar tant nens com adults. Madre oscura, l’última sensació del cinema indie de terror nord-americà, que ha aconseguit igualar el rècord d’ Avatar a l'estar sis setmanes consecutives al número 1 de taquilla (gràcies, esclar, a la crisi del covid), recupera l’esperit dels relats orals de foguera i dels contes de fades: la bruixa entesa com un ésser espantós que viu dins d’un arbre i es cruspeix nens petits.

Els germans Brett i Drew T. Pierce, directors de la pel·lícula, van créixer amb el cinema d’horror dels anys 80, una època en què els efectes especials no eren digitals i en què es tenia cura dels personatges. L’esperit d’aquella dècada enriqueix un relat de terror clàssic amb ritme trepidant protagonitzat per un jove problemàtic i tafaner que arriba a una petita població de l’interior dels Estats Units per refer la seva vida i que, a la manera de Nit de por –l’obra mestra de Tom Holland–, descobreix que la seva veïna és una bruixa mil·lenària.