La bruixa adolescent Sabrina canvia les rialles pel terror

Totes dues són rosses, totes dues tenen un gat negre anomenat Salem i totes dues es diuen igual, però la bruixa adolescent de 'Sabrina, cosas de brujas', la sèrie còmica que va fer fortuna a finals dels anys 90 a Antena 3, i la de 'Las escalofriantes aventuras de Sabrina', que s’estrena divendres a Netflix, tenen poc a veure l’una amb l’altra. La plataforma per 'streaming' recupera el personatge, sorgit de la factoria Archie Comics a la dècada dels 60, per envoltar-la d’un aire terrorífic i convertir-la en una adolescent empoderada. Adeu a l’estètica 'kitsch' i a l’humor blanc: la nova Sabrina no té temps per fer acudits perquè ha de decidir si vol entregar la seva vida a les forces ocultes o no.

540x306 La versió dels 90 estava protagonitzada per Melissa Joan Hart La versió dels 90 estava protagonitzada per Melissa Joan Hart

'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' és la consolidació de l’actriu Kiernan Shipka com a estrella televisiva després de ser durant vuit anys Sally Draper, la filla de Don Draper, a 'Mad men'. Shipka, que s’ha fet adulta davant de les càmeres, és Sabrina Spellman, filla d’una mortal i un bruixot, que ha sigut criada per les seves dues tietes bruixes, la Hilda (Lucy Davis) i la Zelda (Miranda Otto). Quan s’acosta el seu setzè aniversari, la protagonista haurà de decidir si vol pertànyer al món terrenal o acceptar plenament la seva condició de bruixa, una opció que suposa deixar enrere els seus amics i el seu nòvio, el Harvey (Ross Lynch).

‘La llavor del diable’, el referent

Mentre que la font d’inspiració de la 'sitcom' dels 90 eren els còmics antics, la sèrie de Netflix agafa com a base la revisió de les aventures il·lustrades del personatge de Sabrina feta per Roberto Aguirre-Sacasa, que també exerceix de 'showrunner' de la ficció televisiva. Per allunyar-se de la imatge de candidesa que els espectadors tenien de l’univers de la bruixa adolescent, l’equip creatiu va apostar per una ambientació que recordés clàssics del cinema de terror com 'La llavor del diable', 'L’exorcista' o el 'Suspiria' de Dario Argento. De fet, un dels productors, Lee Toland Krieger, va editar un vídeo de retalls de tots els referents cinematogràfics de la sèrie i va organitzar un visionat amb el repartiment perquè poguessin captar quina era l’essència que estaven buscant.

Sota l’embolcall de terror, la sèrie, que es va presentar al Festival de Sitges, és una faula sobre la transició cap a la vida adulta. “La Sabrina intenta crear el seu propi camí i, a vegades, ser fidel a un mateix pot implicar no seguir les tradicions”, assegura Shipka. El seu company de repartiment, Ross Lynch, confessa que un dels punts forts de la sèrie és que, a través d’una història fantàstica, es parla de temes que preocupen als espectadors que es troben en el mateix moment vital que la protagonista, com el 'bullying', l’individualisme o el feminisme. “Crec que és bo exposar les audiències més joves a aquestes qüestions”, afirma.

540x306 La bruixa adolescent Sabrina canvia les rialles pel terror / Netflix La bruixa adolescent Sabrina canvia les rialles pel terror / Netflix

Tot i el vincle amb problemàtiques actuals, la ficció evita la connexió amb el moment històric present. “La sèrie s’ambienta en una era atemporal però alhora aconsegueix ser extremadament moderna. Crec que el diàleg és modern, els temes que toca són moderns, no és una història d’època, tot i que no fa cap referència explícita al 2018”, assegura Shipka sobre la sèrie, de la qual destaca el discurs empoderador i feminista. “El nostre missatge és que has de creure en tu mateixa, saber el que vals i lluitar pel que creus. I això no només apel·la a les noies joves que vegin la sèrie, apel·la a tothom”, assegura.

“Tot i que els personatges són els mateixos que els de la sèrie antiga, la inspiració és totalment diferent”, assegura l’actriu, que confessa que no ha tingut en compte la versió antiga del personatge, interpretada per Melissa Joan Hart, que com ella també va començar la seva carrera com a actriu sent una nena, tot i que amb resultats menys reeixits.

'Las escalofriantes aventuras de Sabrina' comparteix 'showrunner' (Roberto Aguirre-Sacasa) i productor (Greg Berlanti) amb 'Riverdale', la translació a la pantalla petita de les històries dels còmics d’Archie. Totes dues sèries, destinades al públic adolescent, es desenvolupen en el mateix imaginari i recorren a una estètica similar, motiu pel qual molts seguidors han demanat un 'crossover' que ajunti els personatges de les dues ficcions. De moment, tant Aguirre-Sacasa com Shipka veuen la proposta amb bons ulls. “Només necessitem trobar el moment i la història idònia”, assegura Aguirre-Sacasa.