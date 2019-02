Mahershala Ali, l’hereu de l’elegància de Poitier i Washington

La tenacitat inculcada en Mahershala Ali per la seva àvia va ser l’eix principal del sobri discurs pronunciat ahir per l’actor afroamericà al recollir el premi al millor actor secundari per 'Green book'. No era la primera menció d’Ali a la seva àvia en una gala dels Oscars. Fa dos anys, quan es va convertir en el primer intèrpret musulmà a aconseguir l’estatueta de Hollywood (per 'Moonlight'), les seves primeres paraules a l’escenari van ser aquestes: “Deixeu que em cordi els botons de l’americana; és el que voldria la meva àvia”. Un detall gens menor quan parlem d’un actor que ha fet de l’elegància flegmàtica, indicativa d’un palpable punt d’honor, el seu principal segell actoral. Seguint l’estela de Sidney Poitier i de Denzel Washington, Ali (nascut com a Mahershalalhashbaz Gilmore) ha sabut consolidar-se com un portaveu de la cara més digna del poble afroamericà, sense ocultar les ferides de la marginació i el racisme però subratllant un orgull tocat per una aura aristocràtica.

Molt abans dels festivals de precisió i transparència de 'Moonlight', on va interpretar un narcotraficant de bon cor, i de 'Green book', on ha encarnat el virtuós pianista de música clàssica i jazz Don Shirley, Ali va intentar sense èxit brillar com a jugador de bàsquet a la lliga universitària amb el St. Mary's College de Califòrnia. Després van arribar els estudis d’interpretació a la Universitat de Nova York, el salt a la popularitat gràcies a la sèrie de ciència-ficció 'The 4400' i l’estrena a la gran pantalla, al costat de Brad Pitt, d''El curiós cas de Benjamin Button'. Entre els seus últims papers cal destacar el detectiu de policia Wayne Hays, protagonista de la tercera temporada de la sèrie 'True detective', centrada en la investigació de la desaparició de dos nens a l’estat d’Arkansas.