Manuel Forcano anuncia al seu equip que deixa la direcció de l'Institut Ramon Llul

Després de dos anys i mig al capdavant de l’Institut Ramon Llull (IRL), l’escriptor Manuel Forcano ha anunciat al seu equip que deixa la direcció. En les pròximes setmanes es reunirà la junta rectora del Patronat per ratificar la seva marxa i aprovar el relleu, que recaurà en una dona, tal com han pactat les tres institucions presents a l’IRL: la Generalitat de Catalunya, el Govern Balear i l'Ajuntament de Barcelona. “És el que toca”, defensa el mateix Forcano, que fa constar que al si de la institució hi ha més personal femení que masculí. El mateix Forcano va confirmar ahir a l’ARA la seva decisió: “Amb la consellera Laura Borràs vaig pactar que continuaria fins que hi hagués l’ocasió de plegar, i ara ha arribat el moment. Vull tornar a la meva tasca de creador. Crec que he fet un bon servei i no vull allargar-me en el càrrec”.

Tampoc és aliena a la seva decisió la duresa política del període que li ha tocat viure, amb tres consellers de Cultura tant a Catalunya com a les Balears, i també tres responsables culturals a Barcelona. A més, esclar, de l’aplicació del 155 a la Generalitat. “Malgrat tot, precisament pel fet de ser un consorci amb tres institucions, la feina no s’ha aturat”, reivindica. La seva direcció ha sigut una bassa d’oli, tan internament com externament, malgrat que ha gestionat un pressupost retallat, per sota dels 8 milions.

Un dels principals objectius de Forcano ha sigut enfocar el Llull de cara a la Mediterrània pel seu valor històric i cultural, malgrat que no hi hagi països que siguin grans potències econòmiques. Tot i això, el seu equip no ha deixat d’intentar posicionar Catalunya a escala internacional en fòrums vinculats al mercat. Durant la seva direcció, la cultura catalana i Barcelona han sigut convidades d’honor en cites tan importants com la Fira de Llibre Infantil i Juvenil de Bolonya i l’Smithsonian Folklife Festival de Washington, a més de seguir tenint presència a les biennals d’art i arquitectura de Venècia. El següent repte important havia de ser la Fira del Llibre de Buenos Aires, on Barcelona serà ciutat convidada el 2019.