Mapa dels concerts a l’aire lliure a Barcelona

Escenaris a l’aire lliure, entrades amb seient preassignat, distància profilàctica, mascaretes i aforaments entre 400 i 1.200 persones, totes assegudes. Aquest és el perfil dels concerts que es faran a la ciutat de Barcelona aquest estiu, la immensa majoria protagonitzats per grups i artistes catalans i espanyols amb alguna excepció, com ara la cubana Omara Portuondo al Grec el 8 de juliol i Van Morrison, que els dies 22 i 23 de juliol farà doblet al Fes Pedralbes, l’adaptació del Festival Jardins de Pedralbes a la realitat pandèmica. El preu de les entrades per a Van Morrison, de 158 a 178 euros, també és una excepció en una oferta més aviat moderada que arreu de la ciutat es mou entre els 12 i els 30 euros en la majoria d’espais.

“Jo ja pensava que no tocaria en un escenari fins al 2021. N’estava convençut”, explicava Joan Pons (El Petit de Cal Eril) fa un mes. I ara és un dels protagonistes dels més de 250 concerts que es faran a Barcelona a l’aire lliure. També n’hi haurà en sales, com els del cicle d’estiu del Palau de la Música, els del Jamboree, els de Los Tarantos i els de Fabra i Coats, entre d’altres, però la immensa majoria seran sota les estrelles i en uns mesos, juliol i agost, que tradicionalment no eren els més intensos per a la música en directe a Barcelona. De fet, tret de Mas i Mas, la resta de programadors feien vacances de la ciutat sobretot a l’agost.

La temporada desconfinada barcelonina a l’aire lliure va començar ahir al Jardí dels Tarongers amb el concert d’Elisabeth Franch i Albert Guinovart, i partir d’ara l’oferta serà generosa: hi ha dies amb una desena de concerts simultanis en diferents llocs. Avui mateix, i per celebrar l’Orgull LGTBIQ+, La Prohibida i Monterrosa inauguren les Nits del Fòrum, un cicle organitzat pel Primavera Sound i en què també participen altres promotors. Té el suport de l’Ajuntament de Barcelona, que hi aporta els 100.000 euros de la subvenció que estava destinada al Primavera Sound i que ha hagut d’ajornar-se. Fins al 20 de setembre, les Nits del Fòrum acolliran una programació prou diversa amb Mala Rodríguez, Ketama, Yung Beef, Triángulo de Amor Bizarro, El Drogas, Diego el Cigala, Manel, Mishima i Tribade, entre d’altres. Tots els concerts es faran a l’amfiteatre del Fòrum i, ara com ara, l’aforament previst és de 1.200 persones repartides entre la graderia i cadires a la pista.

El Festival Cruïlla va ser el primer a tirar pel dret i reinventar-se en un cicle de concerts i arts escèniques, el Cruïlla XXS, que s’escampa per vuit escenaris en l’àmbit musical. La d’Iseo, l’1 de juliol, serà la primera d’una vuitantena d’actuacions que es repartiran entre l’Anella Olímpica, el Poble Espanyol, la plaça de l’Univers, el Museu Marítim, el Recinte Modernista de Sant Pau, els jardins del TNC, el Disseny Hub i el Camp Nou. La línia artística és l’eclecticisme de què fa bandera el Cruïlla: del trap de Lildami al pop de Mazoni, de la joia mestissa de Joan Garriga al rock d’Obeses i de la cançó de Roger Mas a la rumba de Los Chichos. L’aforament triat és de 400 persones -en casos puntuals ampliable a 600- i els concerts al Camp Nou (de Sopa de Cabra a Els Amics de les Arts), amb l’escenari encarat a la graderia d’un dels gols, seran per a 800 espectadors. A diferència de les Nits del Fòrum del Primavera Sound, el Cruïlla XXS encara no té confirmada l’aportació de l’Ajuntament, que podria ser de 50.000 euros.

Montjuïc serà l’escenari de dues iniciatives públiques. D’una banda, la programació musical del Grec al Teatre Grec, per a 800 espectadors i amb noms com Mayte Martín, Stay Homas, Judit Neddermann i tres que també actuen en altres cicles: Manel, Els Amics de les Arts i El Petit de Cal Eril. De l’altra, la iniciativa municipal Sala Barcelona: gairebé quaranta concerts per a 400 persones al Castell de Montjuïc organitzats amb l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya. A l’altra punta de la ciutat, la plaça Major de Nou Barris acull el Festival de Blues de Barcelona. I el Muhba impulsa concerts gratuïts al Parc Güell.

Una selecció de la música en directe a l'aire lliure a Barcelona

Jardí dels Tarongers

Quartet Moana 3 de juliol

Marta Pons i Òscar Vilaprinyó 10 de juliol

‘La bohème’ (òpera semiescenificada) 24 de juliol

Joan Ramon Company 4 de setembre

Jardins de Pedralbes (Fes Pedralbes)

Pablo López 9 de juliol

Loquillo i Gabriel Sopeña 10 de juliol

Hotel Cochambre 12 de juliol

Orquestra Simfònica del Liceu 17 i 18 de juliol

Ainhoa Arteta 19 de juliol

Van Morrison 22 i 23 de juliol

Marlango 25 de juliol

Paco Ibáñez 29 de juliol

Hombres G 1 d’agost

Andrea Motis 9 d’agost

Carlos Núñez 13 d’agost

Ara Malikian 15 d’agost

Els Pets 21 d’agost

Companyia Elèctrica Dharma 28 d’agost

Anella Olímpica (Cruïlla XXS)

M Clan 2 de juliol

Ramon Mirabet 4 de juliol

Miki Núñez 8 de juliol

Itaca Band 9 de juliol

Doctor Prats 10 de juliol

Recycled J 17 de juliol

Califato ¾ 18 de juliol

Albert Pla 23 de juliol

Rayden 24 de juliol

Rapsusklei 25 de juliol

Los Chichos 1 d’agost

Camp Nou (Cruïlla XXS)

Sopa de Cabra 16 i 17 de juliol

Nil Moliner 18 de juliol

Ismael Serrano 22 de juliol

Fuel Fandango 24 de juliol

León Benavente 25 de juliol

Els Amics de les Arts 31 de juliol

Recinte Modernista de Sant Pau (Cruïlla XXS)

Cesk Freixas + Laia Llach2 de juliol

Joan Colomo 5 de juliol

Gorka Benítez 8 de juliol

Raquel Lúa - Paula Peso 9 de juliol

Sanjosex 10 de juliol

Marina Rossell 11 de juliol

Anna Alàs i Jové 13 de juliol

Quartet Altimira 14 de juliol

Plaça de l’Univers (Cruïlla XXS)

David Bowie: Absolute Beginners 10 de juliol

I Love U2 11 de juliol

Smoking Stones 24 de juliol

Abbey Road 26 de juliol

Pep Plaza & Big Band Jazz Maresme 1 d’agost

Jardí del Museu Marítim (Cruïlla XXS)

Siloé 8 de juliol

Aiala 29 de juliol

Poble Espanyol (Cruïlla XXS)

Iseo 1 i 2 de juliol

Muchachito 3 i 4 de juliol

Ladilla Rusa 5 de juliol

Obeses 9 de juliol

Mazoni 11 de juliol

Ebri Knight 12 de juliol

Balkan Paradise Orchestra 15 de juliol

Maruja Limón 18 de juliol

Delafé 19 de juliol

Enric Montefusco 23 de juliol

The Sey Sisters 26 de juliol

Joan Garriga i el Mariatxiu Galàctic 29 de juliol

Alfonso Vilallonga 29 de juliol

Las Migas 30 de juliol

Sidonie 31 de juliol

Disseny Hub (Cruïlla XXS)

Ms Nina 4 de juliol

Kaydy Cain 3 de juliol

Lildami 24 de juliol

Jardins del TNC (Cruïlla XXS)

Roger Mas 3 de juliol

Paula Valls 4 de juliol

Glaucs 5 de juliol

Monique Makon 6 de juliol

‘Max Richter: Vivaldi Recomposed’ per l’Orquestra del Liceu 9 i 10 de juliol

‘80’s Symphonic’ 11 de juliol

Cris Juanico 11 de juliol

Dorantes 16 de juliol

Èric Vinaixa 17 de juliol

Quico Pi de la Serra 18 de juliol

Pau Riba 19 de juliol

Albert Guinovart 23 de juliol

Gerard Quintana 24 de juliol

Castell de Montjuïc (Sala Barcelona)

Clara Peya 2 de juliol

Cala Vento 4 de juliol

Los Aurora 5 de juliol

Da Souza + Marialluïsa 9 de juliol

Hidrogenesse 10 de juliol

A Contra Blues 16 de juliol

Vàlius 17 de juliol

Tarta Relena 23 de juliol

Niño de Elche 26 de juliol

Fundación Tony Manero 31 de juliol

Joana Serrat 2 d’agost

Mourn + Chaqueta de Chándal 13 d’agost

Queralt Lahoz 16 d’agost Nakany Kanté 23 d’agost

Nueva Vulcano 27 d’agost

Teatre Grec (Festival Grec)

Manel 7 de juliol

Omara Portuondo 8 de juliol

Judit Neddermann 22 de juliol

Mayte Martín 23 de juliol

Suu 24 de juliol

El Petit de Cal Eril 26 de juliol

Els Amics de les Arts 29 de juliol

Stay Homas 30 i 31 de juliol

Park Güell (Muhba)

Àlex Garrobé 3 de juliol

Marco Mezquida, Chicuelo i Paco de Mode 10 de juliol

Pyrophorus Guitar Duo 17 de juliol

Albert Bello & Oriol Saña 24 de juliol

Pati de la seu del Districte de Nou Barris (Festival de Blues de Barcelona)

Big Dani Four 1 de juliol

Tina & Joe & Joan Pau Cumelles 2 de juliol

A Ciegas 3 de juliol

Sweet Marta & The Blues Shakers 5 de juliol

The Flat Pack 6 de juliol

Barcelona Big Blues Band & Dani Nel·lo 9 de juliol

Lluís Coloma Trio 12 de juliol

Parc del Fòrum (Nits del Fòrum)

Ferran Palau 2 de juliol

Cecilio G + Pedro LaDroga 3 de juliol

Mala Rodríguez 10 de juliol

Christina Rosenvinge 12 de juliol

Andrés Suárez 15 de juliol

Triángulo de Amor Bizarro 17 de juliol

Tribade 22 de juliol

Mishima 25 de juliol

Ketama 31 de juliol

Hinds 1 d’agost

El Drogas 7 d’agost

Javiera Mena 9 d’agost

Kiko Veneno 22 d’agost

Diego el Cigala 27 d’agost

Manel 29 d’agost