Maria Rius, reconeguda amb el Premio Nacional d'il·lustració

La il·lustradora i dibuixant catalana Maria Rius i Camps (Sant Pere de Riudebitlles, 1938) ha rebut el Premio Nacional d'il·lustració que atorga el ministeri de Cultura (dotat amb 20.000 euros) "per la seva extensíssima trajectòria, per la atemporalitat de la seva obra, pel caràcter serè de la seva il·lustració, sempre en diàleg amb el text, i, finalment, per la seva implicació amb el col·lectiu d'il·lustradors". Entre els seus títols destaquen obres com 'Guaraçu', 'La Núria i el seu gat' o 'L’avet valent'. Ella es defineix dins del grup d'il·lustradors "moderns però clàssics" perquè mai ha fet "ninots", però va començar dibuixant "nens, les cases que veia i com ella veia la vida”.

Maria Rius es va formar a l'Escola de Belles Arts de Sant Jordi i es va especialitzar a Alemanya i Suïssa. En més de 50 anys de carrera ha publicat 370 títols i ha treballat en revistes infantils, diaris, editorials, conferències i seminaris, sempre en defensa de la difusió del llibre infantil. També ha dissenyat jocs educatius. És fundadora i presidenta de l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya i cofundadora del Consell Català del Llibre per a infants. Té premis com el Serra d'Or (1979 i 1981), el premi d'Il·lustració de la Generalitat (1983) i el Junceda d'Honor (2008). Aquest maig les llibreries La Caixa d'Eines i Laie van crear un premi amb el seu nom que reconeix il·lustradors amb, com a mínim, deu llibres publicats.