La companyia basca Marie de Jongh s'endú el Premio Nacional de teatre per a joves

La companyia basca Marie de Jongh ha rebut avui el Premio Nacional d'arts escèniques per a la infància i la joventut 2018, que concedeix anualment el ministeri de Cultura i que comporta una dotació econòmica de 30.000 euros.

El jurat ha destacat el "compromís permanent amb la societat que es reflecteix en els temes que afronta en els seus espectacles", cosa que fa a través "d'un llenguatge gestual en què les paraules no són necessàries i en el qual la qualitat estètica desemboca en una gran bellesa i emoció". També atribueix a Jokin Oregi, autor i director dels espectacles de Marie de Jongh, l'"estil inconfusible de la companyia", amb la qual ha sabut "guanyar-se l'aplaudiment dels nens i els adults, i també de la crítica", gràcies a funcions com 'Estrella', 'Amour', '¿Por qué llorar, Marie?', 'Kibubu', 'Humanos' i 'Querida hija'.

Marie de Jongh es va fundar el 2008 i es presenta com un col·lectiu de "teatre infantil per a adults i teatre adult per a nens". A més a més del seu particular llenguatge, destaca, segons el jurat, per abordar "propostes valentes de caràcter gestual, sense diàleg, caracteritzades per una indiscutible sensibilitat amb la qual s'acosten a temes tabú com el maltractament infantil, la marginació dels ancians, l'amor homosexual o l'abús dels animals a través de muntatges amb un inqüestionable valor artístic i tècnic".

La companyia també havia guanyat, entre altres reconeixements, el premi Max 2017 al millor espectacle infantil o familiar amb 'Amour', i el premi Territorio Violeta Festival 2018 al millor espectacle amb 'Estrella'.

Des de la seva creació l'any 2009, el guardó també se'l van endur Los Titiriteros de Binéfar, Aracaladanza, La Rous Teatro, Teatro Paraíso, Máquina Teatral Teloncillo S.L., la companyia Títeres Etcétera, Ultramarinos de Lucas, María José Frías Arevalillo i Pupaclown.