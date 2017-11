Méndez de Vigo aprofita el 155 i ordena tornar a l'Aragó les obres de Sixena

El llarg litigi per Sixena podria estar a punt d'arribar al seu desenllaç, amb final feliç per a l'Aragó. Osca havia aprofitat el 155 perquè el govern espanyol posés mà per reclamar les obres d'art i el ministre d'Educació no ha dubtat en posar-hi cullerada. Íñigo Méndez de Vigo ha ordenat aquest dimarts el retorn dels 44 béns del Monestir de Sixena que es troben a Catalunya després de rebre el requeriment judicial. En aquest sentit, i tal i com informen fonts del ministeri de Cultura, ha donat instruccions als òrgans competents del departament de Cultura de la Generalitat intervinguda per complir amb la sentència.

A més, procedeix així "immediatament" a sol·licitar la informació que el jutjat de primera Instància número 1 d'Osca requereix sobre la ubicació exacta de totes les peces, així com la data en què es procedirà al lliurement de béns perquè es faci efectiu. L'ordre estipula que tan aviat com arribi la informació al ministeri d'Educació procedent del departament de Cultura, sota els efectes del 155, s'enviarà a Osca.

En aquest sentit, Méndez de Vigo recorda justament que el departament de Cultura està sota les ordres del ministeri per l'aplicació del 155 i que ell és el responsable provisional d'aquesta àrea de la Generalitat.

A mitjans d'octubre, el jutjat de primera instància número 1 d'Osca va dictar una providència per la qual requeria a Méndez de Vigo que ordenés el lliurament immediat de les obres del monestir, que actualment estan dipositades al museu de Lleida. El ministre va donar allargs durant dues setmanes però finalment ha resolt sobre un llarg litigi entre Catalunya i l'Aragó.