La carpa del CirkVost fa Nadal al Mercat de les Flors

"El circ viu un gran moment creatiu, amb artistes molt interessants. Per tant, estaria molt bé que els acompanyéssim entre totes". Així, ben ficada en el paper de mestra de cerimònies, presenta el cicle Circ d'Ara Mateix la directora del Mercat de les Flors, Àngels Margarit. Del 26 de desembre al 10 de gener diferents propostes circenses passaran per Montjuïc. Hi haurà "circ en sala, circ en carpa, circ en espais, grans formats i petits formats". I un dels principals atractius serà la carpa on la companyia francesa CirkVost desplegarà la poètica de les acrobàcies aèries de l'espectacle Hurt me tender. "Feia anys que anàvem al darrere del CircVost perquè instal·lessin la carpa a la plaça Margarida Xirgu", ha recordat Margarit.

El cicle Circ d'Ara Mateix, pensat com a biennal de circ contemporani i estrenat el 2013, inclou set espectacles, la majoria dels quals de companyies locals, amb "mirades i llenguatges" actuals i no necessàriament familiars, tot i que oberts a tots els públics. Com tantes altres propostes culturals, s'havia de celebrar a la primavera –concretament a l'abril–, però la pandèmia va obligar a ajornar-lo fins ara. Aquest canvi de dates ha acabat jugant a favor del Mercat de les Flors, perquè ha pogut presentar-hi més espectacles. "Donem espai a noves poètiques, i per això no treballem específicament un circ de Nadal, sinó peces que podem presentar de manera regular durant la temporada", explica el responsable de programació del Mercat de les Flors, Marc Olivé.

Més o menys nadalenc, tot plegat començarà precisament amb la inauguració de la carpa de 30 metres d'altura dels trapezistes del CirkVost; el seu espectacle es podrà veure del 26 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener, sempre a les 19 h i amb l'entrada a 18 euros. Del 27 al 29 de desembre, ja a l'interior del Mercat, serà el torn de Flou Papagayo, premi Zirkòlika 2018 al millor espectacle de carrer. Es tracta d'un treball de circ cabaret de la companyia Mumusics Circus creat per Clara Poch i Marçal Calvet i protagonitzat per Sarah Anglada, Eva Szwarcer i Luc Lucario; es podrà veure a la sala Pina Bausch, a les 18 h (12 euros).

L'acròbata sobre cable Joel Martí i l'equilibrista i ballarí de street dance Pablo de Molina hi presentaran Random del 28 al 30 de desembre (sala Ovidi Montllor, a les 20 h; 12 euros). Guardonats amb el premi europeu Circus Next, Martí i Molina fan del risc el motor d'una exploració escènica sense complexos: "Volem que el públic tingui la sensació que en el nostre espectacle pot passar qualsevol cosa". El cicle també programa Envà, la primera peça de llarga durada d'Amer i Àfrica, un duo que crea a partir de l'humor i la sensibilitat; serà els dies 30 de desembre i 2 i 3 de gener a la sala Maria Aurèlia Capmany, a les 18 h (12 euros).

Les idees voladores d'Animal Religion

Un dels noms destacats d'aquesta edició és la companyia Animal Religion, un referent de la creació circense, que portarà al Mercat ...i les idees volen, un espectacle, aquest sí, pensat per als més menuts (de 2 a 5 anys). La cita amb la imaginació de Quim Girón, Joana Serra i Joan Cot Ros serà a la sala Pina Bausch els dies 2, 3 i 4 de gener en doble sessió a les 12 i a les 17 h, i el dia 5 només a les 12 h. El preu de l'entrada és de 8 euros. També del 2 al 5 de gener el Mercat de les Flors obrirà les portes a un grup d'alumnes i exalumnes del grau superior de circ del Centre de les Arts del Circ Rogelio Rivel, que hi estrenaran Gender, un muntatge que reflexiona sobre les identitats de gènere. Aquest espectacle, fruit d'un treball de recerca, "neix de la necessitat de no qualificar ni de posar etiquetes, i tracta de relacions que mai passen de cop i volta de l’amor a l’odi".

El cicle Circ d'Ara Mateix el tancarà Joan Català amb 5.100, una peça per a tots els públics en què conviuen el circ, la música, la dansa, el gest i el teatre d’objectes: el ferro és la primera matèria al voltant de la qual gira l'espectacle. "Som un grup de persones que estimem les arts i oficis. D’altra banda, practiquem i fem servir la dansa contemporània, l’acrobàcia, el gest, la música, els objectes i les seves transformacions", explica Català sobre el muntatge que es veurà del 5 al 10 de gener a la sala Maria Aurèlia Capmany, a les 20 h (16 euros).