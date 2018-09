Milicianes al front: ni prostitutes amorals ni dèbils i incapaces

“ Mañana saldrán de viaje para Barcelona cerca de 20 mujeres que ha traído y que no nos hacen ninguna falta ”. Amb aquesta contundència s’expressava José del Barrio, ex secretari general del sindicat UGT a Catalunya i home fort del PSUC al front d’Aragó, en un informe escrit el 23 de desembre del 1936. Amb la militarització de les milícies i la creació de l’exèrcit català, a principis del 1937, pràcticament totes les milicianes van ser expulsades. Van passar d’heroïnes a repudiades. La imatge d’una dona amb fusell era massa transgressora fins i tot per als revolucionaris, perquè qüestionava els models establerts sobre masculinitat i feminitat. “Sovint s’ha dit que al front hi van anar poques dones i que van voler marxar de seguida: no és cert”, assegura l’historiador Gonzalo Berger, autor de Les milícies antifeixistes de Catalunya. Voluntaris per la llibertat (Eumo Editorial). “N’hi van anar moltes -a Catalunya van ser més de 1.200, un 3% de les milícies-, hi van participar activament i van tornar perquè les van obligar a fer-ho”, afegeix Berger.

Els dirigents masculins de les milícies antifeixistes van fer fora les dones amb diferents arguments. Primer van assegurar que exercien la prostitució i eren una font de transmissió de malalties venèries. No és cert. “En realitat aquest rebuig responia a altres motivacions, perquè hi havia moltes més prostitutes a la rereguarda que al front. I, tot i que hi va haver algunes prostitutes entres les milicianes, no es pot associar amb aquesta activitat tot un col·lectiu de dones combatents, de la mateixa manera que no s’acusa tots els homes de delinqüents encara que alguns fossin expresidaris”, assegura Ana Martínez Rus, autora de Milicianas. Mujeres republicanas combatientes (Catarata).

Després l’excusa va ser que eren dèbils i incapaces. Però el cert és que les milicianes van ocupar els mateixos llocs i van fer les mateixes tasques que els seus companys, des de formar part de les unitats de xoc fins a l’artilleria, passant per l’aviació. Algunes fins i tot van tenir càrrecs de responsabilitat. A Milicianas. Mujeres republicanas combatientes, Martínezrepassa les vides d’algunes d’aquestes dones, com ara Mika Etchebéhère, Ana Carrillo, Casilda Hernáez, Aurora Arnáiz o Enriqueta Otero. Etchebéhère, miliciana del POUM, explica a les seves memòries, Mi guerra de España, que una vegada dues dones li van comentar que a les seves columnes no els havien volgut donar cap fusell: “Només servíem per rentar els plats i la roba. He sentit a dir que a la vostra columna les milicianes tenien els mateixos drets que els homes, que no rentaven ni la roba ni els plats”. L’escriptora argentina Elsa Osorio va reconstruir la vida d’Etchebéhère a La capitana (Ediciones Siruela).

Les dones es van unir a les columnes de voluntaris perquè eren conscients que si guanyava l’exèrcit de Franco perdrien tot el que havien aconseguit. “Identificaven el feixisme amb l’enemic, havien guanyat quotes de llibertat importants i no volien tornar al rol de mare i esposa -assegura Berger-. Hi ha la imatge que principalment les milicianes van ser anarquistes, però hi havia dones d’ERC, del PSUC, d’Estat Català, del POUM...”

El batalló femení de Catalunya

El juliol del 1936, després que Manuel Goded Llopis, general de l’exèrcit i líder de la sublevació militar a Barcelona, fos derrotat, tot era possible a la capital catalana. Les dones del PSUC van constituir les milícies femenines el 30 de juliol. Tenien la seu a l’antic local del Cercle Eqüestre i de la Lliga Catalana, al passeig de Gràcia número 34. Allà va ser on es va formar el primer batalló femení de Catalunya. Hi havia des de fuselleres fins a personal d’aviació, passant per portalliteres, instructores de tir i tramviaires.

Les dones eren instruïdes o a la caserna del Camp de la Bota o a la Lenin, al carrer Tarragona, assignades a una columna i enviades al front. El dia 16 d’agost les primeres milicianes del batalló, la majoria militants del PSUC i la UGT, van sortir en direcció al front de Mallorca. Berger destaca en el llibre el nom de la primera dona de qui es té constància que va morir al front mallorquí: Amàlia Lobato Rosique. El 8 de setembre altres dones van sortir cap al front d’Aragó i es van integrar a la Centúria Rosa Luxemburg.

Berger, que per escriure Les milícies antifeixistes de Catalunya ha consultat prop de 200.000 documents dels fons de subsidis, fa un estudi exhaustiu de com es van organitzar i finançar les milícies antifeixistes, la seva composició ideològica, el paper dels militars, el nombre de columnes o el sistema de pagament de subsidis, els fronts de combat i els voluntaris estrangers. Per Berger, ni els milicians representen l’encarnació dels valors i de l’idealisme pur ni van ser una turba violenta, desorganitzada i poc efectiva. La indisciplina es va castigar amb severitat. Berger afirma que els qui van aplicar els càstigs més durs van ser els anarquistes, fins i tot moltes vegades es va aplicar la pena de mort. Jaume Boguñà, delegat de la secció d’estadística de la Columna Durruti, per exemple, va ser executat per haver-se apropiat de subsidis dels milicians.

“El control el tenia la Generalitat, que és qui les finançava”, explica l’autor. “El Comitè Central de Milícies Antifeixistes va ser l’eina utilitzada, de comú acord entre les organitzacions polítiques i sindicals i el Govern, per articular la resposta als militars sollevats”. Va ser una solució improvisada, hi havia diversitat ideològica i falta de mitjans, però es van obtenir èxits militars importants. “Es va aconseguir mobilitzar i equipar una força de combatents operativa, que es va articular en un total de 151 columnes i un nombre de combatents que va anar creixent”, afirma Berger. A l’agost eren 20.000 milicians a Catalunya, al setembre van arribar als 35.000, i al novembre, als 45.000. I almenys durant els primers mesos les dones van combatre en igualtat de condicions. Després, però, fins i tot les més irreductibles van ser foragitades i enviades a la rereguarda.