El ministeri de Cultura dedicarà 2 milions d'euros a projectes culturals

El ministeri de Cultura i Esports ha llançat aquest dimarts un nou paquet d'ajudes per promoure la cultura que està dotat amb 2.040.000 euros. Aquestes noves mesures s'adrecen a treballadors autònoms, petites empreses i microempreses amb residència fiscal a Espanya que vulguin finançar els seus projectes culturals. El ministeri subvencionarà com a màxim un 70% del cost total del projecte –amb un topall màxim de 100.000 euros– i com a mínim un 30% de cada iniciativa s'haurà de finançar amb fons propis o altres aportacions.

Amb aquestes ajudes, el ministeri de Cultura vol "fomentar la modernització del sector" i "l'ús de les noves tecnologies" en la creació i difusió de continguts, expliquen en un comunicat. Les mesures també van orientades a "la internacionalització de la cultura espanyola" i a "la seva inclusió en xarxes europees d'oferta cultural". Així, el ministeri pretén "potenciar Espanya com a destí turístic cultural, incrementar la professionalització de les indústries culturals, estimular la participació del sector privat i fomentar el mecenatge cultural". També espera "afavorir la cooperació i comunicació cultural entre comunitats autònomes".

L'anunci d'aquestes noves ajudes arriba després que el ministeri de Cultura hagi destinat 76,4 milions d'euros a ajudes extraordinàries per pal·liar l'impacte de la crisi del coronavirus en el sector. Entre aquelles mesures n'hi ha una que permet a alguns treballadors intermitents del món de l'espectacle accedir a una prestació d'atur extraordinària. En paral·lel, aquest divendres el ministre de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, va comparèixer al Congrés de Diputats i va anunciar un pacte d'estat per la cultura per "reconstruir el sector".