Carme Pinós, Miralles Tagliabue i Flores i Prats participaran a la pròxima Biennal de Venècia d'arquitectura

L'exposició central de la pròxima Biennal de Venècia d'arquitectura inclourà obres de tres despatxos catalans, entre els 71 que hi haurà representats: Carme Pinós, l'autora del CaixaForum de Saragossa i la nova escola Massana; Miralles Taglibue, l'artífex d'obres del mercat de Santa Caterina i la torre de Gas Natural i el Parlament escocès; i Flores i Prats, coneguts per la nova Sala Beckett. A més, pel que fa als espanyols, hi participaran els de Paredes Pedrosa i el de Rafael Moneo. Entre els seleccionats hi haurà, per acabar, De Blacam and Meagher Architects, establerts a Irlanda i Eivissa. La Biennal obrirà les portes al públic el 26 de maig i finalitzarà al novembre.

Així mateix, la selecció d’arquitectes inclou grans noms internacionals com el xilè Alejandro Aravena, els britànics Caruso St John i David Chipperfield, el danès Bjarke Ingels, el coreà establert al Japó Toyo Ito, els francesos Lacaton Vasal, el brasiler Paulo Mendes da Rocha, el nord-americà Richard Scofidio, ja japonesa Kazuyo Sejima i els portuguesos Eduardo Souto de Moura i Alvaro Siza

A més dels tres despatxos de l'exposició central, Catalunya tornarà a participar a la Biennal dins els 'eventi collaterali', amb un projecte dirigit per Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta (RCR), els guanyadors de l'últim premi Pritzker.

La pròxima Biennal d'arquitectura porta per títol 'Free space' [Allibereu l'espai, o Espai lliure] i està dirigida per Yvonne Farrell and Shelley McNamara. Al manifest que han fet públic aquest divendres amb motiu de la presentació de la Biennal als mitjans han explicat les claus del seu projecte: "'Free space' celebra la capacitat de l'arquitectura de trobar una generositat afegida i addicional en cada projecte, fins i tot amb les condicions més privatives, a la defensiva, excloents i comercialment restringides", afirmen les arquitectes, que volen inventar "solucions on l'arquitectura treballa a favor del benestar i la dignitat dels ciutadans d'aquest fràgil planeta".

Les comissàries de la Biennal volen que el seu projecte sigui un espai "per a les oportunitats" i "democràtic". "Hi ha un intercanvi entre les persones i els edificis que es produeix, fins i tot, quan no se'n té la intenció ni s'ha dissenyat aquest intercanvi, així que els edificis troben vies per ells mateixos per compartir i involucrar-se amb la gent al llarg del temps, molt temps després que els arquitectes hagin abandonat l'escena. L'arquitectura té una vida activa i una de passiva", expliquen. "Creiem que tothom té el dret de beneficiar-se de l'arquitectura", subratllen.