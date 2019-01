Una Miró en crisi obre negociacions amb els treballadors

Després que es fes públic fa uns dies l’acomiadament a la Fundació Joan Miró de sis treballadors i la no renovació d’un setè, i encara un nou acomiadament aquest dimarts -com van avançar El País i El Punt Avui -, la incertesa continua. En un clima d’hermetisme per part de la direcció, que no ha fet declaracions, el comitè d’empresa ha fet públic un nou comunicat en què afirma que dimecres es van reunir en assemblea i que dijous van mantenir una reunió amb la direcció durant la qual va acceptar que s’iniciï un procés de negociació “els propers dies”. Aquesta negociació es pot interpretar com una victòria, perquè en el primer comunicat el comitè denunciava que la direcció no hagués volgut negociar per evitar els acomiadaments. Més enllà d’això, el comunicat conclou que no faran pública cap informació per no “comprometre” les negociacions. Per la seva banda, la direcció del museu va emetre un comunicat en què afirmava que havia hagut de prendre aquesta mesura per primera vegada en els més de 40 anys d’història del museu perquè els resultats ordinaris han minvat “greument” arran de “la disminució d’ingressos els darrers anys” i “l’estancament i la dificultat de recuperació”.

El dèficit de la fundació està situat en uns 500.000 euros. És una xifra provisional, perquè encara no han tancat l’exercici econòmic de l’any passat. La Fundació Joan Miró és privada i viu sobretot dels ingressos propis. El percentatge d’aportacions públiques el 2018 va ser d’un 15% del pressupost. Tot i que la direcció no ha comentat el mal estat dels seus comptes, les pèrdues es poden atribuir a les obres per tornar la col·lecció permanent al planejament inicial de Josep Lluís Sert i a la direcció anterior -Marko Daniel n’és el director des de finals del 2017-. Les successives auditories de què ha estat objecte la fundació demostren que la seva situació patrimonial és delicada. El 2012 el patrimoni de la Joan Miró es va reduir en 242.366 euros, el 2014 en 204.913, el 2015 en 138.861, el 2016 en 339.540, i el 2017 en 459.672 euros, i es queda amb un patrimoni net de 33.368.952 euros.