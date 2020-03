El monestir de Santes Creus reivindica les dones de l'Edat Mitjana

El monestir de Santes Creus reivindicarà l'univers femení de la comunitat cistercenca a l'Edat Mitjana amb una nova ruta a partir del mes de maig. Aquest dissabte s'ha preestrenat la proposta en el marc de la celebració del Dia Internacional de la Dona, del 8-M. Sota el títol de Dones. Mares, abadesses i esposes, els visitants coneixeran el paper de les reines i les nobles medievals a través de les tombes reials i de les imatges iconogràfiques en els capitells.

Una de les personalitats femenines en la qual es posarà l'accent serà la reina Blanca d'Anjou. El guia del monestir, Jordi Vilà, ha explicat que la reina Blanca d'Anjou, enterrada en un sepulcre gòtic al costat del seu marit, el rei Jaume II, és el primer cas conegut d'una sobirana que forma part d'un panteó reial. "Fins a aquell moment en els panteons polítics sempre hi trobem la figura del rei, les reines no hi apareixien. En Jaume i la Blanca estan enterrats junts i és la primera vegada que una reina forma part d'un panteó que no és familiar, sinó dinàstic i polític de la Corona d'Aragó", ha detallat.

L'altra serà Margarida de Prades, ja que va protagonitzar una posició institucional com a reina vídua. A part, a la comunitat cistercenca també hi ha enterrada la noble Guillema de Montcada, més coneguda com a Invicta Amazona. Aquesta noble està enterrada sola el claustre del monestir. Això, segons ha assegurat Vilà, era un fet poc habitual en aquella època, perquè "sempre es compartia l'espai amb el marit". Així mateix, el guia ha remarcat que, segons narra la llegenda, aquesta dona va liderar el grup de vassalls i va alliberar el seu espòs capturat pels musulmans.

651x366 Detall d'una sirena en un dels capitells del monestir / Mar Rovira/ACN Detall d'una sirena en un dels capitells del monestir / Mar Rovira/ACN

Els elements femenins al monestir també es reprodueixen als capitells del claustre reial, on es representen a través de figures iconogràfiques. A tall d'exemple, destaquen la figura de la sirena o bé la de la representació de la gènesi d'Adam i Eva. "A partir del segle XIII s'inicia un corrent contra les dones perquè se les acusa de tots els mals i vicis i se les considera inferiors als homes", ha indicat el guia, en referència a aquests testimonis que es mostren des d'una perspectiva masculina.

El recorregut també passarà per altres espais del monestir, com ara la capella on hi ha enterrada la germana d'un dels abats, o bé per l'església per ensenyar la figura del retaule de Maria Magdalena.

Per saber-ne més sobre el món de les dones a l'Edat Mitjana, Elisenda Albertí va publicar el 2018 el volum Dames, reines, abadesses. Divuit personalitats femenines a la Catalunya medieval. Maria Carme Roca també s'endinsa en aquest període en el seu volum Abadesses i priores a la Catalunya Medieval, publicat el 2014.