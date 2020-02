'Monet, l'experiència immersiva' incorpora un original de l'artista francès

El Centre d'Arts Digital Ideal del Poblenou incorpora un original de Monet a la seva exposició Monet, l'experiència immersiva, que d'ençà que va obrir el 25 d'octubre ja ha rebut més de 80.000 visites. Per aquest motiu, han prorrogat la mostra que s'havia de clausurar a finals de mes fins al 27 d'abril.

L'estudi de nimfees forma part de la sèrie dedicada als famosos nenúfars que l'artista impressionista va desenvolupar durant trenta anys i està relacionada amb el seu jardí de Giverny. "«Només sé fer dues coses», deia Monet, «pintar i fer jardineria», i era molt meticulós, treia els nenúfars de l'aigua i els rentava perquè buscava una sensació de pau i somni que va voler transportar al seu estudi, i això ho va fer a través d'unes grans decoracions que envoltaven el seu estudi", explica la historiadora de l'art Anna Pou.

La tela pertany a la sèrie "paisatges d'aigua" i data del 1915: "es concep com una continuació amb els paisatges d'aigua que pintava". "És una obra retallada, tot i que se'n desconeix el motiu –afegeix–: si van ser el seus descendents que la van retallar per anar venent-la a trossets i treure'n més diners, o si era un pedaç d'una obra més gran que l'artista va descartar perquè el lateral dret està blanc i això fa pensar que s'havia d'enganxar a una altra banda". "En tot cas, permet veure què veu l'artista, com ho fa, com pinta, com li va la mà. Pots copsar el procés tècnic", subratlla Pou.

L'obra pertany a una col·lecció privada de Catalunya que la va adquirir als anys 80 quan va ser subhastada pels descendents del pintor. "La peça ha sigut cedida gratuïtament pel propietari, que es vol mantenir en l'anonimat, perquè la poguéssim exposar, i va ser ell mateix qui ens ho va proposar després de visitar Monet, l'experiència immersiva", ha explicat Jordi Sellas, director del centre. Això ha suposat un "repte" per a l'Ideal respecte a garantir la seguretat de la peça.

Sellas s'ha declarat molt satisfet perquè s'han superat les expectatives de visitants previstes quan van obrir les portes a finals de l'any passat, i ara ja pensa en nous projectes que passen per "sortir de la zona de control". Això vol dir, més enllà d'altres experiències immersives que estan voltant pel món sobre pintors (Van Gogh, Klim...), que la seva intenció és donar una altra dimensió a l'experiència immersiva, sempre respectant els tres eixos que defineixen el centre: art, ciència i tecnologia.