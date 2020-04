Mor Maj Sjöwall, pionera de la novel·la negra escandinava (amb crítica social)

Abans de Henning Mankell o, més recentment, Stieg Larsson i Camilla Läckberg, hi va haver Maj Sjöwall. Pionera de la novel·la negra escandinava, ha mort als 84 anys després d'una llarga malaltia. Amb el seu marit, Per Wahlöö (1926-1975), van escriure una sèrie de deu títols protagonitzats per l'inspector Martin Beck, que va tenir molt d'èxit als anys seixanta i setanta. De les seves obres se n'han venut més de deu milions d'exemplars arreu del món.

El recorregut d'aquest personatge, Martin Beck, és ben curiós, ja que és algú que es fa policia per evitar entrar a l'exèrcit durant la Segona Guerra Mundial. Segons paraules de la pròpia autora, Beck no vol ascendir en la jerarquia policial perquè "no li agrada manar". Casat i amb dos fills, veu com la feina el distancia de la família.



Una de les singularitats de l'obra de Sjöwall i Wahlöö, tots dos marxistes convençuts, és que no es limita a la intriga sinó que amb les seves novel·les vehiculen una crítica política i social. La parella veterana qüestionava el liberalisme mitjançant la literatura, i es posicionava clarament en favor de la classe treballadora. Al llarg de la sèrie Beck, que es va publicar del 1965 al 1975, van repassar fets històrics com ara la guerra del Vietnam, els robatoris habituals als bancs de Suècia durant una època i la militarització progressiva de la policia.

Sjöwall, anomenada també la "mare de la novel·la negra", va venir a Catalunya per participar a la Setmana de Novel·la Negra de Barcelona el 2007, just l'any en què concedien el premi Pepe Caravalho a Henning Mankell, un autor que reivindicava la influència que havien tingut sobre la seva obra els dos veterans Sjöwall i Wahlöö. En l'edició del 2013 va ser ella qui va merèixer el guardó. Aleshores va presentar la traducció catalana de la seva primera novel·la escrita a quatre mans el 1965, Roseanna (Columna), un dels clàssics del gènere negre escandinau. Coherent amb la seva llengua afilada, aquesta periodista de professió –que no va tornar a agafar la ploma després de l'últim Los terroristas, publicat en castellà per RBA– va criticar la nova onada de novel·la negra escandinava que considerava violenta i poc compromesa. De fet, enyorava la Suècia anterior a l'assassinat del primer ministre Olof Palme el 1986, que va suposar, segons va dir aleshores l'autora, "la pèrdua de la innocència de Suècia".