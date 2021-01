Mor Marion Ramsey, l'agent Hooks de 'Boja acadèmia de policia'

S'ha apagat una de les veus més estridents de la comèdia dels 80. Marion Ramsey, que va interpretar l'agent Hooks en sis pel·lícules de la saga Boja acadèmia de policia, va morir ahir dijous als 73 anys a casa seva, a Los Angeles, segons informen diversos mitjans nord-americans. Ramsey era coneguda principalment pel seu paper com a Laverne Hooks, però tenia una carrera paral·lela com a actriu musical de Broadway que va començar el 1964 a produccions com Hello, Dolly!

El seu personatge a la saga de Boja acadèmia de policia era el d'una dona petita i tímida que parlava sempre fluix fins que perdia els estreps i treia una veu aguda i estrident que, convenientment amplificada, feia servir per intimidar criminals i reclutes. Ramsey es va acabar convertint en un dels personatges més populars de la sèrie juntament amb Mahoney, Hightower, Jones i Tackleberry. Al llarg de la saga, Hooks va anar evolucionant: es va convertir en un personatge més assertiu i va formar equip sovint amb l'imponent agent Hightower.

Ramsey no va participar en la setena entrega de la saga però sí en la sèrie d'animació de Boja acadèmia de policia. El 2015 es va retrobar amb Steve Guttenberg, l'actor que interpretava Mahoney, a la comèdia Lavalantula i després a la seqüela 2 Lava 2 lantula. Al teatre, els seus papers més importants van ser a les produccions Eubie!, Grind i Miss Moffat. També va fer aparicions regulars a la televisió en sèries com La hora de Bill Cosby, McGyver, Sensación de vivir i la versió animada de La família Addams.