Mor als 90 anys Max von Sydow

L'actor Max von Sydow va morir diumenge als 90 anys, segons han informat aquest dilluns diversos mitjans francesos que citen com a font la seva dona, Catherine von Sydow. El suec va ser un dels grans actors europeus de les últimes dècades, protagonista de clàssics com L'últim segell i Pelle, el conqueridor, per la qual el van nominar a l'Oscar, però també va fer carrera a Hollywood i va actuar en films com La història més gran mai explicada i L'exorcista.

Nascut a Lund en el si d'una família aristocràtica, Von Sydow va estudiar art dramàtic a Estocolm. El 1955 va entrar en el cercle de confiança d'Ingmar Bergman i es va incorporar a la troupe d'actors i actrius que participaven en les seves obres teatrals i produccions de cinema. “Bergman dirigia un teatre municipal on representava obres tot l'any –va recordar el 2016 a Sitges–. Quan acabava la temporada, a l'estiu, és quan fèiem les pel·lícules. Formàvem un equip i va ser una experiència molt important per a mi”. La primera pel·lícula que va rodar amb Bergman va ser també el seu paper més icònic: el cavaller que, tornant de les creuades, s'enfronta a la Mort en una partida d'escacs. Després arribarien altres clàssics com Maduixes silvestres, La font de la donzella i El rostre.

El seu primer paper important a Hollywood va ser interpretant Jesús en el pèplum bíblic de George Stevens La història més gran mai explicada, del 1965. Abans havia rebutjat enfrontar-se a James Bond en la primera entrega de la saga, 007 contra el Dr. No. Amb una carrera de més de 100 pel·lícules i sèries de televisió, Von Sydow no va ser un actor gaire primmirat amb els projectes que acceptava però va treballar amb la majoria de grans directors: John Huston a La carta del Kremlin, Sydney Pollack a Els tres dies del còndor, Woody Allen a Hannah i les seves germanes, David Lynch a Dune i William Friedkin a L'exorcista, en què interpretava el pare Merrin.

Von Sydow, de fet, va acabar sent un dels grans rostres del cinema fantàstic, com va reconèixer el Festival de Sitges quan el 2016 va entregar-li el Gran Premi d'Honor. A part de L'exorcista, Dune i El setè segell, l'actor també va participar en el kitsch Flash Gordon del 1980, l'adaptació del còmic Judge Dredd del 1995, la fantàstica Minority report de Steven Spielberg i la resurrecció de la saga Star Wars, El despertar de la Força. La seva aparició en aquestes produccions sempre se cenyia a papers petits que la seva imponent presència sempre feia grans, com passava amb el Corb de Tres Ulls, el personatge que va interpretar en un grapat d'episodis de la sèrie Joc de trons.